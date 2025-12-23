16+
Суды Происшествия

Экс-главе ТУ Росимущества Кинжабаеву вынесли приговор

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 23 декабря, бывшему руководителю Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву вынесли приговор по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

Как установил суд, в период с мая 2020 года по июль 2021 года Кинжабаев от лица Территориального управления Росимущества по Самарской области незаконно продал в собственность сельхозорганизации земельный участок в границах береговой и водоохраной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь". 

"В результате незаконных действий подсудимого в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности была произведена распашка данного участка, которая повлекла уничтожение мест произрастания объектов растительного мира, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области, приведя к исчезновению коренных ассоциаций краснокнижных видов растений. Ущерб государству составил более 18,4 млн рублей", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Кинжабаева приговорили к 4,5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти на 2 года. Также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании ущерба.

Напомним, речь в обвинении шла о том, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" незаконно получил участок площадью более 10 гектаров. Показания против Кинжабаева изначально дала подчиненная Алия Ишмуратова — она и сама сейчас предстала перед судом по другому уголовному делу.

"По материалам министерства, участок попадает в категорию памятников природы как "Надеждинская лесостепь". Памятник образован в 2012 году, установлены границы памятника природы. При создании территория обследовалась, установлен запрет на распашку земли. На территории представлены краснокнижные растения, которые и образуют природоохранную цель", — рассказывал, в частности, в суде по делу Кинжабаева свидетель Алексей Кондратьев.

Примечательно, что до этого Кинжабаев и сам был потерпевшим по еще одному уголовному делу. На него было организовано нападение с помощью наемников. 

