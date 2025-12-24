16+
Суды Происшествия

Бывший главбух самарской школы намошенничала на три года колонии

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре суд вынес приговор по делу о мошенничестве, в котором обвиняли бывшего главбуха общеобразовательной школы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2021 г. женщина ввела в заблуждение директора школы и заключала фиктивные контракты на поставку хозтоваров для образовательного учреждения и на техобслуживании компьютерного оборудования. Фактически работы не проводились, а выделенные на них деньги — почти 3 млн руб. обвиняемая присвоила.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

