Бывший главбух самарской школы намошенничала на три года колонии

В Самаре суд вынес приговор по делу о мошенничестве, в котором обвиняли бывшего главбуха общеобразовательной школы. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2021 г. женщина ввела в заблуждение директора школы и заключала фиктивные контракты на поставку хозтоваров для образовательного учреждения и на техобслуживании компьютерного оборудования. Фактически работы не проводились, а выделенные на них деньги — почти 3 млн руб. обвиняемая присвоила.
Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.