Бывший главбух самарской школы намошенничала на три года колонии

В Самаре суд вынес приговор по делу о мошенничестве, в котором обвиняли бывшего главбуха общеобразовательной школы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2021 г. женщина ввела в заблуждение директора школы и заключала фиктивные контракты на поставку хозтоваров для образовательного учреждения и на техобслуживании компьютерного оборудования. Фактически работы не проводились, а выделенные на них деньги — почти 3 млн руб. обвиняемая присвоила.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.