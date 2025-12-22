В Самарской области браконьера осудили за 1,5 тыс. раков

В Кошкинском районе Самарской области суд вынес приговор жителю региона, которого обвиняли в незаконном вылове раков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В августе 2025 г. мужчина без спецразрешения поставил на Кондурче 20 многозаходных ловушек и выловил более 1,5 тыс. раков. Ущерб от действия мужчины оценили в более чем 178 тыс. рублей.
Браконьера заметил сотрудник государственной лесной охраны и обратился к правоохранителям. Раколова задержали, а улов выпустили в воду.
Суд назначил обвиняемому 300 часов обязательных работ.
