В Самарской области браконьера осудили за 1,5 тыс. раков

В Кошкинском районе Самарской области суд вынес приговор жителю региона, которого обвиняли в незаконном вылове раков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2025 г. мужчина без спецразрешения поставил на Кондурче 20 многозаходных ловушек и выловил более 1,5 тыс. раков. Ущерб от действия мужчины оценили в более чем 178 тыс. рублей.

Браконьера заметил сотрудник государственной лесной охраны и обратился к правоохранителям. Раколова задержали, а улов выпустили в воду.

Суд назначил обвиняемому 300 часов обязательных работ.