Дроппер из Тольятти обязан выплатить Ларисе Долиной 13,5 млн рублей

Суд Йошкар-Олы обязал дропперов, в том числе тольяттинца Андрея Основу, которых мошенники использовали для аферы с деньгами певицы Ларисы Долиной, выплатить артистке 49 млн руб. в качестве компенсации за неосновательное обогащение, пишет ТАСС.

Напомним, в середине августа 2025 г. стало известно, что Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у нее деньги, а также убедили продать элитную квартиру в центре Москвы стоимостью более 100 млн рублей. Полученные с продажи деньги было необходимо перевести на якобы безопасный счет. Позже суд постановил вернуть квартиру Долиной, однако в декабре недвижимость все же вернулась добросовестной покупательнице.

Тольяттинца Андрея Основу задержали 25 декабря. По версии следствия, он нашел в Интернете "подработку", после чего за 20 тыс. руб. оформил на свое имя банковскую карту и отдал ее "работодателям". Впоследствии на эту карту перечислили похищенные путем обмана 4,5 млн рублей. По указанию кураторов фигурант выехал в Пермский край, где обналичил 2,75 млн руб. и передал их третьим лицам. Осужден на четыре года колонии строго режима.

Все дропперы проживали в Йошкар-Оле, суд именно этого города взыскал с них деньги с процентами за неосновательное обогащение. При этом, как ранее сообщалось, организаторы преступления действовали с территории Украины.

Согласно решению суда, Основа заплатит 13,5 млн рублей.