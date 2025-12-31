16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дроппер из Тольятти обязан выплатить Ларисе Долиной 13,5 млн рублей Самарец получил срок за вымогательство несуществующего долга Суд вынес решение по делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева Директор тольяттинской фирмы, сокрывший 8 млн руб. налогов, отделался штрафом Экс-чиновницу ТУ Росимущества Алию Ишмуратову оправдал суд

Суды Происшествия

Дроппер из Тольятти обязан выплатить Ларисе Долиной 13,5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 240
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Йошкар-Олы обязал дропперов, в том числе тольяттинца Андрея Основу, которых мошенники использовали для аферы с деньгами певицы Ларисы Долиной, выплатить артистке 49 млн руб. в качестве компенсации за неосновательное обогащение, пишет ТАСС.

Напомним, в середине августа 2025 г. стало известно, что Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у нее деньги, а также убедили продать элитную квартиру в центре Москвы стоимостью более 100 млн рублей. Полученные с продажи деньги было необходимо перевести на якобы безопасный счет. Позже суд постановил вернуть квартиру Долиной, однако в декабре недвижимость все же вернулась добросовестной покупательнице. 

Тольяттинца Андрея Основу задержали 25 декабря. По версии следствия, он нашел в Интернете "подработку", после чего за 20 тыс. руб. оформил на свое имя банковскую карту и отдал ее "работодателям". Впоследствии на эту карту перечислили похищенные путем обмана 4,5 млн рублей. По указанию кураторов фигурант выехал в Пермский край, где обналичил 2,75 млн руб. и передал их третьим лицам. Осужден на четыре года колонии строго режима. 

Все дропперы проживали в Йошкар-Оле, суд именно этого города взыскал с них деньги с процентами за неосновательное обогащение. При этом, как ранее сообщалось, организаторы преступления действовали с территории Украины. 

Согласно решению суда, Основа заплатит 13,5 млн рублей. 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4