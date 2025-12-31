Дроппер из Тольятти обязан выплатить Ларисе Долиной 13,5 млн рублей

Суд Йошкар-Олы обязал дропперов, в том числе тольяттинца Андрея Основу, которых мошенники использовали для аферы с деньгами певицы Ларисы Долиной, выплатить артистке 49 млн руб. в качестве компенсации за неосновательное обогащение, пишет ТАСС.
Напомним, в середине августа 2025 г. стало известно, что Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у нее деньги, а также убедили продать элитную квартиру в центре Москвы стоимостью более 100 млн рублей. Полученные с продажи деньги было необходимо перевести на якобы безопасный счет. Позже суд постановил вернуть квартиру Долиной, однако в декабре недвижимость все же вернулась добросовестной покупательнице.
Тольяттинца Андрея Основу задержали 25 декабря. По версии следствия, он нашел в Интернете "подработку", после чего за 20 тыс. руб. оформил на свое имя банковскую карту и отдал ее "работодателям". Впоследствии на эту карту перечислили похищенные путем обмана 4,5 млн рублей. По указанию кураторов фигурант выехал в Пермский край, где обналичил 2,75 млн руб. и передал их третьим лицам. Осужден на четыре года колонии строго режима.
Все дропперы проживали в Йошкар-Оле, суд именно этого города взыскал с них деньги с процентами за неосновательное обогащение. При этом, как ранее сообщалось, организаторы преступления действовали с территории Украины.
Согласно решению суда, Основа заплатит 13,5 млн рублей.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.