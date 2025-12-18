Водитель, сбивший насмерть девочку, хотел доказать, что она представляла угрозу для автомобиля

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор жителя региона, которого ранее признали виновным в смертельном ДТП.

Напомним, в конце августа 2024 г. нетрезвый мужчина, уже четырежды судимый за пьяное вождение, сел за руль Lada Kalina. На дороге Мирный — Колодинка он сбил шедшею по обочине 13-летнюю девочку. Пострадавшая, у которой в этот день был день рождения, скончалась на месте. При этом водитель даже не остановился, не оказал ей помощь, скрылся и улетел в Беларусь. Его задержали в мае 2025 г. в Брянской области.

В сентябре 2025 г. Красноярский районный суд приговорил автомобилиста к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишил его водительских прав.

Сторона защиты с этим решением не согласилась. Адвокат просил оправдать клиента, оспаривая прямую причинно-следственную связь между допущенным осужденным нарушением ПДД и смертью ребенка. Кроме того, защитник считал, что суд оставил без внимания, что девочка якобы создала опасность для движения водителя автомобиля.

Сам же водитель в своей жалобе просил снизить наказание на основании того, что, по его мнению, суд не учел личность осужденного, некие смягчающие обстоятельства и противоправное поведение погибшего ребенка.

Областной суд не счел доводы защиты состоятельными. Приговор изменили лишь в части разрешения судьбы вещественных доказательств. Остальное оставили без изменения.