Директор самарской стройфирмы отправится в колонию за сокрытие денег от налоговой

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему руководителю ООО "Стройресурс", обвиненном в неправомерном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, с апреля 2021 г. по июнь 2023 г. мужчина, являвшийся гендиректором строительной фирмы, включил в налоговую декларацию ложные сведения о финансовых операциях с некоторыми контрагентами и тем самым скрыл от налоговой более 66,3 млн рублей.
Неправомерный вывод денег заключался в том, что на основании недостоверной бухгалтерской отчетности банки перечисляли средства на счета контрагентов.
Суд назначил бизнесмену два года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.