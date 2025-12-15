Директор самарской стройфирмы отправится в колонию за сокрытие денег от налоговой

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему руководителю ООО "Стройресурс", обвиненном в неправомерном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, с апреля 2021 г. по июнь 2023 г. мужчина, являвшийся гендиректором строительной фирмы, включил в налоговую декларацию ложные сведения о финансовых операциях с некоторыми контрагентами и тем самым скрыл от налоговой более 66,3 млн рублей.

Неправомерный вывод денег заключался в том, что на основании недостоверной бухгалтерской отчетности банки перечисляли средства на счета контрагентов.

Суд назначил бизнесмену два года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей.