В Самаре за нефтеврезки приговорили "веселых молочников", делившихся с силовиками

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 63 регионе вынесли приговор за крупное хищение нефти группе местных жителей: Михаилу и Олегу Вовченко, а также их знакомому Александру Нечаеву. Мужчины арендовали заброшенный молочный комплекс рядом с нефтепроводом, чтоб "доить" себе "черное золото".

Как следует из материалов следствия и судов, мужчины арендовали заброшенную молочную ферму недалеко от нефтепровода "Бугуруслан-Сызрань" в Приволжском районе Самарской области. На молочный комплекс проложили отвод от нефтеврезки. По этому отводу нефть должна была стекать в специальные емкости. Но просуществовала такая "ферма" не слишком долго — вскоре ее обнаружили правоохранители.

"В 300 метрах от комплекса были найдены 3 резиновые емкости, соединенные между собой, каждая примерно по 20-25 кубов. Там имелись задвижки, рукава, из земли торчал конец отвода с краном. Кран был закрыт, присутствовал запах нефти. Длина врезки составила около 300 метров, ее порезали на 8 кусков и протоколом сотрудника полиции изъяли. Из цистерн откачали 48 тонн нефти. Врезка была смонтирована примерно с осени 2020 года, и до июня 2021 года наблюдалось незначительное снижение давления. Оказалась нарушена целостность нефтепровода, мог произойти разлив нефти, и это повлекло бы экологическую катастрофу. В связи с произошедшим АО "Транснефть — Приволга" был причинен ущербна сумму более 2 миллионов рублей", — следует из материалов уголовного дела.

Дело в том, что в середине июня 2021 года "катастрофа" все же произошла: из нефтеврезки нефть действительно вышла на поверхность. После этого все и вскрылось. Любопытно, что Михаил Вовченко заявил, будто его группа была только исполнителями хищений. А вот организаторами были иные люди. Также известно, что в отдельное производство выделили дело в отношении мужчины по фамилии Сиренко и группы неизвестных. Также в свидетельских показаниях прозвучало, якобы может существовать лицо, которое занималось организацией нефтеврезок "по требованию".

Пока же Нечаева приговорили к двум годам и двум месяцам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Михаила Вовченко, осужденного Самарским районным судом на семь с половиной лет за дачу взятки силовикам для "крышевания", по совокупности окончательно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей.

Второму носителю фамилии Вовченко из этого дела (работавшему в ООО "Сиам Мастер" оператором по исследованию скважин) дали год и восемь месяцев колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей. За акционерным обществом "Транснефть-Приволга" признано право на удовлетворение заявленных исковых требований, вопрос о его размере передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. На текущий момент суды решают судьбу вещдоков, в которые вошло дорогое оборудование.

