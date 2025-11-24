"Тольяттиазот" подвел итоги профильной смены в региональном центре талантов "ВЕГА"

В Самарском центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов "ВЕГА" завершилась пятая профильная смена ТОАЗа "Зеленые технологии". По итогам защиты проектов лучшие участники получили преференции при поступлении в Тольяттинский государственный университет (ТГУ).

В рамках программы более 20 школьников региона изучали основы химической технологии, научные тренды в этой сфере и технологические процессы получения удобрений. Руководителем смены выступил заведующий кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение", кандидат химических наук Сергей Соков. Основной фокус был направлен на исследовательскую деятельность. Практические занятия и лабораторные работы проходили на базе ТГУ.

Для участников также были организованы экскурсии на "Тольяттиазот" и профильные мастер-классы. Командообразованию и мастерству публичных выступлений обучал руководитель корпоративного университета "Уралхима" Кирилл Комаров. За спортивное направление отвечал представитель движения Уралхим Run Factory — тренировки по легкой атлетике проводил титулованный чемпион региона Павел Гвоздев.

Итоговые проекты учеников смены оценивали преподаватели ТГУ и сотрудники службы главного технолога ТОАЗа. Победителем стал проект "Предложения по очистке сточных вод предприятия". Второе место заняла работа "Альтернативные способы получения водорода". Бронза досталась проекту "Модернизация технологии производства аммиака". Школьники, входящие в тройку призеров, получили бонусы в виде дополнительных баллов при поступлении.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" регулярно проводит работу по формированию кадрового потенциала компании. Профильные смены отлично зарекомендовали себя в качестве действенного инструмента по выявлению талантов региона и их погружению в изучение естественных наук. Обширная практическая составляющая позволяет стимулировать их интерес к исследованиям, а различные мастер-классы — расширять кругозор и помогать при поступлении в университет".