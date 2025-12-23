В Самаре подвели итоги областного конкурса "Детский сад года — 2025"

В этом году конкурс прошел в 17-й раз. Участие в нем приняли более 40 дошкольных образовательных организаций. Конкурс направлен на повышение качества дошкольного образования, развитие инновационных подходов в работе детских садов и формирование позитивного социального имиджа работников дошкольного образования.

"Конкурс состоит из двух туров: заочного и очного. Образовательные учреждения со всего региона, заявки которых прошли отбор на первом этапе, представили свой инновационный опыт работы с детьми и родителями на состязаниях в Самаре", — рассказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

По итогам победителями и лауреатами стали:

В номинации "Формирование элементарных представлений из области естествознания и инженерии у дошкольников":

Победитель — Детский сад № 80 "Песенка" г. о. Тольятти;

Лауреат — Детский сад "Планета детства" ГБОУ СОШ № 7 г. о. Похвистнево;

Лауреат — Детский сад № 153 г. о. Самара.

В номинации "Реализация проектов по приобщению дошкольников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям":

Победитель — Детский сад № 188 г. о. Самара;

Лауреат — Детский сад № 354 г. о. Самара;

Лауреат — Детский сад "Лукоморье" ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный м. р. Волжский Самарской области.

В номинации "Создание условий, направленных на творческое развитие дошкольников":