В Самаре подвели итоги областного конкурса "Детский сад года — 2025"

В этом году конкурс прошел в 17-й раз. Участие в нем приняли более 40 дошкольных образовательных организаций. Конкурс направлен на повышение качества дошкольного образования, развитие инновационных подходов в работе детских садов и формирование позитивного социального имиджа работников дошкольного образования.
"Конкурс состоит из двух туров: заочного и очного. Образовательные учреждения со всего региона, заявки которых прошли отбор на первом этапе, представили свой инновационный опыт работы с детьми и родителями на состязаниях в Самаре", — рассказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.
По итогам победителями и лауреатами стали:
В номинации "Формирование элементарных представлений из области естествознания и инженерии у дошкольников":
- Победитель — Детский сад № 80 "Песенка" г. о. Тольятти;
- Лауреат — Детский сад "Планета детства" ГБОУ СОШ № 7 г. о. Похвистнево;
- Лауреат — Детский сад № 153 г. о. Самара.
В номинации "Реализация проектов по приобщению дошкольников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям":
- Победитель — Детский сад № 188 г. о. Самара;
- Лауреат — Детский сад № 354 г. о. Самара;
- Лауреат — Детский сад "Лукоморье" ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный м. р. Волжский Самарской области.
В номинации "Создание условий, направленных на творческое развитие дошкольников":
- Победитель — Детский сад № 173 "Василек" г. о. Тольятти;
- Лауреат — Детский сад № 186 г. о. Самара;
- Лауреат — Филиал ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный "Детский сад "Волжская жемчужина".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу