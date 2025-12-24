16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студент СКСПО взял три золота на финале чемпионата "Профессионалы" Победа, которая ценнее медали Покорил профессиональный Олимп Самарские студенты показали выдающиеся результаты на чемпионатах профмастерства в 2025 году НОВИКОМ вручил премию "Инженер года" в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Образование Общество

НОВИКОМ вручил премию "Инженер года" в МГТУ им. Н.Э. Баумана

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) наградил победителя номинации "Инженер года" в рамках ежегодного мероприятия МГТУ им. Н. Э. Баумана "Зачетный Новый год". Этот проект направлен на выявление и мотивацию талантливых студентов, которые участвуют в разработке инновационных решений.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Для реализации наиболее перспективных проектов при университете создан Фонд технологического лидерства МГТУ им. Н. Э. Баумана, Председателем Попечительского совета которого является генеральный директор холдинга "РТ-Финанс" Андрей Кондратьев. Фонд оказывает поддержку разработкам студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана, в том числе через привлечение грантового финансирования.

"Подготовка инженерных кадров — один из ключевых государственных приоритетов и фундамент технологического лидерства России. Поэтому холдинг "РТ-Финанс" совместно с нашим дочерним банком НОВИКОМ последовательно поддерживает проекты, направленные на развитие инженерного образования и формирование кадрового резерва для предприятий Госкорпорации Ростех и всей высокотехнологичной промышленности страны. Такие инициативы создают прочную основу для реализации национальных целей", — сообщил Председатель Попечительского совета Фонда технологического лидерства МГТУ им. Н. Э. Баумана, генеральный директор холдинга "РТ-Финанс" Андрей Кондратьев.

За звание "Инженер года" ежегодно борются студенты, добившиеся значимых результатов в научно-исследовательской и инженерной деятельности, включая написание статей, участие в профильных соревнованиях и разработке патентов.

Победителем этого года стала Татьяна Горшкова, студентка факультета "Специальное машиностроение" кафедры "Космические аппараты и ракеты-носители". Жюри премии отметило ее участие в ряде научно-исследовательских работ, а также в разработке пяти космических аппаратов в составе конструкторского бюро.

Награду Татьяне Горшковой вручил выпускник Бауманки, старший вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов.

"Для НОВИКОМа, партнера крупнейших промышленных предприятий страны, поддержка талантливых студентов Бауманки — это не разовая инициатива, а часть долгосрочной стратегии. Именно здесь формируется инженерная школа, от которой во многом зависит будущее отечественной промышленности. Мы гордимся возможностью поощрять молодых людей, которые уже сегодня демонстрируют высокий уровень профессионализма и стремление создавать технологии завтрашнего дня", — отметила Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Стратегической целью сотрудничества НОВИКОМа с МГТУ им. Н. Э. Баумана является формирование устойчивой экосистемы инженерного образования, ориентированной на потребности высокотехнологичных отраслей промышленности. С этой целью банк системно поддерживает разнообразные инициативы вуза. В этом году при содействии НОВИКОМа в университете были открыты компьютерный класс на кафедре "Ракетные двигатели" и виртуальный музей АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в ОДК Госкорпорации Ростех) на кафедре "Газотурбинные двигатели и комбинированные установки", а также прошли соревнования по робототехнике для студентов инженерных специальностей — хардатон "Инженерный вызов". Кроме того, директор представительства банка на Кубе представляет интересы МГТУ им. Н. Э. Баумана в Республике Куба, что повышает привлекательность российских образовательных программ для зарубежной молодежи.

В 2025 году вклад НОВИКОМа в развитие инженерного образования был отмечен на федеральном уровне. Банк стал лауреатом премии GenerationS Innovation Award 2025 в номинации "Инновационный вклад в развитие инженерного образования" за содействие в реализации научно-практических инициатив Бауманского университета.

МГТУ им. Н. Э. Баумана является опорным вузом Ростеха. Он готовит будущих специалистов по образовательно-профессиональным трекам Госкорпорации "Крылья Ростеха" и "Ростех.Биотехмед", а также реализует научно-исследовательские проекты в интересах радиоэлектронной, авиационной, биотехмед- и ИТ-отраслей. В 2024 году университет и Корпорация заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке иностранных студентов по таким направлениям, как авиастроение, медицинское приборостроение, оптико-электронная отрасль.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4