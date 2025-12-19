16+
Образование Общество

Более 12 тысяч выпускников Самарской области написали итоговое сочинение

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 17 декабря опубликованы результаты итогового сочинения (изложения), которое выпускники Самарской области писали 3 декабря. Испытание является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. В регионе участниками итогового сочинения (изложения) стали более 12 тысяч выпускников.

Тематические направления итогового сочинения были известны заранее: "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека"; "Семья, общество, Отечество в жизни человека"; "Природа и культура в жизни человека".

В комплект были включены 6 тем: по две из каждого раздела. За 15 минут до начала итогового сочинения темы были опубликованы на официальном сайте регионального центра мониторинга в образовании.

Одиннадцатиклассникам предложили высказать свое мнение на темы: "Кого, по Вашему мнению, можно считать счастливым человеком?", она стала самой популярной у самарских школьников, ее выбрали свыше 80% выпускников. "Что такое родительская ответственность и в чем она проявляется?", "Почему человеку необходимы нравственные нормы?", "Может ли общение с природой, на Ваш взгляд, научить человека понимать красоту?", "Как Вы понимаете высказывание Н. С. Гумилева: "Путь поэта есть путь любви к миру"?", "Как смелость может проявиться во время войны?".

На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут. Объем итогового сочинения должен быть не менее 250 слов. Оно оценивается по системе "зачет-незачет" по пяти основным критериям: соответствие теме; аргументация и привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи; грамотность.

"Итоговое сочинение проверяет умение рассуждать на нравственно-этические темы и аргументировать свою позицию, опираясь на литературные примеры, и дает возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз", — рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко. 

Работы учеников проверяли территориальные комиссии. По итогам 99,3% выпускников получили "зачет" за сочинение, 100% — за изложение. В случае если выпускник получил "незачет" или пропустил основную дату итогового сочинения (изложения), он сможет его пересдать 4 февраля и 8 апреля 2026 года.  

