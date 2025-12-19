Минэкономразвития Самарской области займется регулированием креативной экономики

Принятое правительством Самарской области постановление предполагает передачу министерству экономического развития и инвестиций полномочий по реализации на территории региона единой государственной политики в сфере креативных индустрий.
"Развитие креативных индустрий сегодня входит в число приоритетных направлений нашей работы. И главная задача здесь — создавать системные условия для развития таких проектов, для роста их вклада в экономику региона, — рассказал врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — В Самарской области уже работает Центр креативных индустрий, который занимается поддержкой и развитием творческих предприятий. А с действующим перечнем мер поддержки креативного сектора можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru".
К задачам министерства теперь также относятся содействие развитию субъектов креативных индустрий, разработка и реализация механизмов господдержки этой категории предпринимателей.
Министерство также будет вести единый реестр субъектов креативных индустрий и заниматься консолидацией сведений о региональной инфраструктуре их поддержки.
Включиться в реестр смогут физические лица, применяющие налоговый режим НПД и осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, организации и ИП с креативным кодом ОКВЭД. Реестр откроет доступ к адресным мерам поддержки — льготные займы, гранты, образовательные программы, участие в выставках, фестивалях и ярмарках, содействие в сертификации продукции и др.
Сейчас к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений: это народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства, мода, кино, книжное дело, музыка, медиа и СМИ, реклама и пиар, отдых и развлечение, гастрономия, программное обеспечение, видеоигры, архитектура и урбанистика, дизайн.
В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. Меры поддержки реализуются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает