Продукция "Тольяттикаучука" - среди лучших товаров страны

"Тольяттикаучук" группы "Татнефть" стал дипломантом в двух конкурсах - "100 лучших товаров России" и "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан".
"Тольяттикаучук" - один из лидеров в производстве каучуков и сопутствующих продуктов. Предприятие отмечено за высокое качество производимых синтетических каучуков марок БСК-1502 и СКМС-30 АРКМ-15, которые служат сырьем для шин и широкого спектра резинотехнических изделий.
"Высокая оценка качества продукции - результат системной работы большой команды предприятия. Вместе мы продолжаем уверенно двигаться вперёд, подтверждая статус лидера", - говорит Екатерина Тутукова, начальник отдела систем менеджмента и клиентского сервиса ООО "Тольяттикаучук".
Организации, продукция или услуги которых становятся победителями конкурса, получают право использовать логотип конкурса в маркетинговых целях, размещать его в сопроводительной документации и на упаковке своей продукции. Информация о продукции размещается в каталоге победителей конкурса и доступна в открытых ресурсах.
Последние комментарии
Спасибо за поправку. Исправили
Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК
Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!