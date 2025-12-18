Продукция "Тольяттикаучука" - среди лучших товаров страны

"Тольяттикаучук" группы "Татнефть" стал дипломантом в двух конкурсах - "100 лучших товаров России" и "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан".

"Тольяттикаучук" - один из лидеров в производстве каучуков и сопутствующих продуктов. Предприятие отмечено за высокое качество производимых синтетических каучуков марок БСК-1502 и СКМС-30 АРКМ-15, которые служат сырьем для шин и широкого спектра резинотехнических изделий.

"Высокая оценка качества продукции - результат системной работы большой команды предприятия. Вместе мы продолжаем уверенно двигаться вперёд, подтверждая статус лидера", - говорит Екатерина Тутукова, начальник отдела систем менеджмента и клиентского сервиса ООО "Тольяттикаучук".

Организации, продукция или услуги которых становятся победителями конкурса, получают право использовать логотип конкурса в маркетинговых целях, размещать его в сопроводительной документации и на упаковке своей продукции. Информация о продукции размещается в каталоге победителей конкурса и доступна в открытых ресурсах.