"Тольяттиазот" завершил капитальный ремонт автовесовой

"Тольяттиазот" завершил капитальный ремонт масштабного технического устройства — автомобильной весовой. Оборудование прошло поверку аккредитованной организации и было запущено в эксплуатацию.

Автовесы, расположенные на промплощадке предприятия, представляют собой комплекс систем протяженностью 24 метра. Конструкция позволяет производить поосевое взвешивание транспорта и обеспечивает точность измерения отгружаемой продукции ТОАЗа. Максимальная нагрузка высокоточного оборудования составляет 60 тонн, пропускная способность — более 200 машин в сутки.

Ремонтные работы на автовесовой включали в себя восстановление фундамента, ревизию опорных элементов и штифтов модулей, покраску оборудования. Для демонтажа и монтажа конструкций было задействовано грузоподъемное оборудование. Проектом была предусмотрена также установка источника бесперебойного питания для резервирования и надежной работы комплекса. Параллельно была переподключена световая сигнализация, предотвращающая въезд автомобилей с двух сторон.

Следующим этапом ремонта стал монтаж тензодатчиков, регулировка нагрузок на датчики веса, калибровка системы измерений и подготовка оборудования к поверке. Обновления коснулись кабельных линий от датчиков веса до измерительной системы, соединительных коробок и герметичных распредкоробок для удобства технического обслуживания.

Поверка весового комплекса осуществлялась представителями Федерального бюджетного учреждения "Центр стандартизации и метрологии Самарской области" с участием компании-производителя оборудования.

Андрей Кургин, главный инженер АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" всегда выгодно отличает клиентоориентированность. Капитальный ремонт, проведенный на автовесовой, позволит продлить срок службы оборудования, обеспечит стабильность и устойчивость процессов взвешивания. Заказчики могут быть уверены не только в качестве, но и в точности объемов отгружаемой продукции ТОАЗа".