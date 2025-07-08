Тольяттиазот подарил автомобиль многодетной семье сотрудника предприятия

В День семьи, любви и верности ТОАЗ подарил аппаратчику цеха очистных сооружений № 15 Александру Корнелюку новый автомобиль LADA Largus. Сотрудник предприятия с супругой воспитывают семерых детей. Торжественная передача ключей от автомобиля состоялась на площади Дворца культуры "Тольяттиазот".

Александр Корнелюк работает в "Тольяттиазоте" 11 лет — начинал слесарем-ремонтником, сейчас занимает должность аппаратчика очистки сточных вод. На протяжении многих лет он также является донором крови и имеет звание "Почетный донор России".

С супругой Татьяной Александр живет в браке с 2008 года. За это время в семье появились три сына и четыре дочери. Старший ребенок учится в колледже, а самому младшему недавно исполнилось три месяца.

Автомобиль, подаренный предприятием, представлен в цвете "серебряный металлик" и оснащен современными системами для безопасного и комфортного вождения. Машина с вместительным салоном укомплектована аудиосистемой и сигнализацией. Для эксплуатации транспортного средства круглый год к автомобилю прилагался комплект зимних шин.

"Тольяттиазот" поддерживает многодетную семью не впервые — в прошлом году Компания предоставила супругам Корнелюк семикомнатную двухуровневую квартиру в корпоративном доме.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

Крепкие семьи, в которых растет много детей, — это будущее нашей страны, будущее наших городов и предприятий. Они, как и трудовые династии ТОАЗа, заслуживают особого внимания и серьезных мер поддержки, в том числе и в обеспечении безопасного и комфортного передвижения. Новый автомобиль поможет супругам в решении данной задачи, станет надежным помощником и позволит проводить больше времени вместе, включая совместные путешествия и активный отдых.