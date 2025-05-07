16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттиазот подвел итоги второго сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" Два университета Самарской области стали победителями IV Конкурса студенческих научных объединений В Самарской области продолжается профориентационный проект "Билет в будущее" Россельхозбанк представил платформу "Я в Агро" на Дне открытых дверей Самарского государственного аграрного университета Команда Самарской области приняла участие в стратегической сессии "Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала"

Образование Общество

Тольяттиазот подвел итоги второго сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ДК "Тольяттиазот" состоялись финальные соревнования второго сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Конкурсные этапы проекта стартовали в ноябре 2024 года и проводились на протяжении семи месяцев, вовлекая в соревновательный процесс учащихся восьмых-десятых классов школ Тольятти. Все они были направлены на выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности в области химии у обучающихся, знакомство с ценностями и корпоративной политикой "Тольяттиазота".

В рамках проекта для старшеклассников был проведен ряд лекций и мастер-классов по научно-практической деятельности, ораторскому искусству и формированию навыков создания видеороликов. Усилили второй сезон "Планеты ТОАЗиЯ" тематическая олимпиада и участие в экологической акции по восстановлению леса Тольятти.

Заключительный этап конкурса прошел в формате спортивных соревнований. Каждая команда, состоящая из 10 человек, проходила специальные игровые станции. Школьники смогли продемонстрировать не только командную игру, но и отличное знание химических формул и элементов. Самым спортивным был признан лицей № 6.

По итогам второго сезона проекта "Планета ТОАЗиЯ" победителем и обладателем главного приза — мобильной лаборатории — стала школа № 15. Второе и третье место заняли лицей № 60 и гимназия № 39 соответственно. В качестве подарков они получили ноутбук и проектор.

Поздравить победителей и участников конкурса пришли руководители компании, представители администрации автограда и опорного вуза города — Тольяттинского государственного университета.

"Концепция проекта "Планета ТОАЗиЯ" предусматривала профориентационную работу в интерактивном формате. Для детей и подростков, которые стоят в шаге от выбора будущей профессии, были организованы мероприятия, вовлекающие в изучение естественных наук. Знания, полученные в интеллектуальных и творческих конкурсах, на мастер-классах, при защите проектов и в ходе олимпиады значительно расширили кругозор школьников и стали хорошим подспорьем при сдаче выпускных экзаменов", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1