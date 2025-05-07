Тольяттиазот подвел итоги второго сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

В ДК "Тольяттиазот" состоялись финальные соревнования второго сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ".

Конкурсные этапы проекта стартовали в ноябре 2024 года и проводились на протяжении семи месяцев, вовлекая в соревновательный процесс учащихся восьмых-десятых классов школ Тольятти. Все они были направлены на выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности в области химии у обучающихся, знакомство с ценностями и корпоративной политикой "Тольяттиазота".

В рамках проекта для старшеклассников был проведен ряд лекций и мастер-классов по научно-практической деятельности, ораторскому искусству и формированию навыков создания видеороликов. Усилили второй сезон "Планеты ТОАЗиЯ" тематическая олимпиада и участие в экологической акции по восстановлению леса Тольятти.

Заключительный этап конкурса прошел в формате спортивных соревнований. Каждая команда, состоящая из 10 человек, проходила специальные игровые станции. Школьники смогли продемонстрировать не только командную игру, но и отличное знание химических формул и элементов. Самым спортивным был признан лицей № 6.

По итогам второго сезона проекта "Планета ТОАЗиЯ" победителем и обладателем главного приза — мобильной лаборатории — стала школа № 15. Второе и третье место заняли лицей № 60 и гимназия № 39 соответственно. В качестве подарков они получили ноутбук и проектор.

Поздравить победителей и участников конкурса пришли руководители компании, представители администрации автограда и опорного вуза города — Тольяттинского государственного университета.

"Концепция проекта "Планета ТОАЗиЯ" предусматривала профориентационную работу в интерактивном формате. Для детей и подростков, которые стоят в шаге от выбора будущей профессии, были организованы мероприятия, вовлекающие в изучение естественных наук. Знания, полученные в интеллектуальных и творческих конкурсах, на мастер-классах, при защите проектов и в ходе олимпиады значительно расширили кругозор школьников и стали хорошим подспорьем при сдаче выпускных экзаменов", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.