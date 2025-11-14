ГК "Полипласт" представила инновационные решения на Международной выставке "Химия-2025"

13 ноября в Москве завершилась 28-я Международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2025". Группа компаний "Полипласт" — крупнейший производитель наукоемкой химической продукции, входящий в перечень системообразующих предприятий РФ, — выступила генеральным спонсором мероприятия. За многолетнее участие в выставке холдинг был награжден дипломом постоянного участника.

Экспозицию ГК "Полипласт" посетили около 2 000 человек. Специалисты холдинга провели более 300 рабочих встреч с партнерами и потенциальными заказчиками, организовали серию экспресс-собеседований, в которых приняли участие порядка 300 студентов.

В первый день выставки стенд компании посетил Министр промышленности и торговли РФ Антон Андреевич Алиханов, который отметил значительный вклад компании в развитие химической отрасли России и укрепление ее технологического суверенитета.

В рамках деловой программы эксперты предприятий холдинга — "Полипласт УралСиб", "Полипласт Новомосковск", "Полипласт Северо-запад", "Хромпик" и "Полипласт-Юг" — приняли участие в 9 профильных сессиях. В числе обсуждаемых тем — запуск масштабного проекта по выпуску эпоксидных смол на Урале, разработки суперпластификаторов и макромономеров нового поколения, практики создания импортозамещающих материалов, стратегия формирования кадрового резерва в химическую отрасль и многое другое.

За четыре дня работы выставки ГК "Полипласт" представила передовые решения по ключевым направлениям национального проекта "Новые материалы и химия". Технологии компании соответствуют или превосходят международные стандарты качества, что позволяет снижать зависимость от иностранных поставок и усиливать конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних рынках. Наукоемкие продукты холдинга — добавки для бетона и строительных растворов, сухие смеси, полимерные дисперсии, эпоксидные смолы, химические соединения хрома, антикоррозийные составы и поликарбоксилатные суперпластификаторы традиционно привлекли интерес участников выставки.

Работа ГК "Полипласт" на международной выставке "Химия" задала вектор развития химической промышленности России. Компания обеспечивает полный инновационный цикл — от научно-исследовательских разработок до промышленного производства — и стимулирует переход к экономике знаний и высоких технологий. Такое лидерство достигается благодаря непрерывному процессу модернизации, постоянному поиску лучших решений и способности быстро адаптироваться к требованиям рынка.