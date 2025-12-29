16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как избежать рисков в 2026 году: в Самаре прошел семинар об изменениях в сфере интеллектуальной собственности Как выстроить сильную команду: в Самаре прошел семинар по управлению персоналом Самарским предпринимателям рассказали, как применять ИИ в маркетинге и не потеряться в инструментах Как ускорить рост и снизить риски: в Самаре прошел семинар об Agile-подходах в бизнесе Продвижение без хаоса: как предпринимателям выстраивать маркетинг по методикам топ-компаний

Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самарской области наградили лучших экспортеров

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 248
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Экспортер года". Победителями и призерами стали 15 компаний Самарской области, которые достигли больших успехов в экспорте товаров и услуг по итогам 2024 года.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Ежегодно мы отмечаем лучшие предприятия региона, которые не только продвигают свой бизнес на международном рынке, но и способствуют процветанию Самарской области. Центр поддержки экспорта оказывает значительное содействие экспортерам, способствуя расширению географии сбыта товаров, повышению конкурентоспособности продукции. И эта поддержка будет продолжена", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

За звание победителя регионального этапа конкурса "Экспортер года" по итогам работы в 2024 г. предприятия боролись в пяти номинациях.

В номинации "Экспортер года в сфере АПК" победил коллектив ООО "Основной продукт". С 2000 г. компания выпустила более 1 млрд пачек кукурузных палочек, готовых завтраков и снеков. За последние годы предприятие значительно нарастило поставки за рубеж, продукцию производителя также можно найти на популярном маркетплейсе в Таиланде.

Производитель вентиляционного оборудования и комплектующих ООО "НЗВЗ" объявлен победителем в номинации "Экспортер года в сфере промышленности". География поставок охватывает Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Беларусь.

Предприятие "Гранум", специализирующееся на экспорте зерновых культур, отмечено в номинации "Трейдер года".

Победителем в номинации "Товар года" стала компания "Фитнес десерты", которая производит десерты без сахара и успешно реализует свою продукцию не только по России, но и в Кувейт, ОАЭ, Таиланд и Турцию.

В номинации "Прорыв года" диплом победителя вручили Жигулевскому водочному заводу. Оптовая продажа продукции осуществляется в Армению, Абхазию, Азербайджан, Германию, Венгрию и другие страны, создана витрина на китайской электронной площадке.

На церемонии торжественного награждения также состоялось вручение сертификатов "Сделано в России". Знаки отличия, подтверждающие высокое качество, надежность и уникальность продукции, получили восемь компаний региона.

"Мы производим корма и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, экспортируем в страны Таможенного союза и хотим расширить географию присутствия. С Центром поддержки экспорта активно сотрудничаем - участвуем в бизнес-миссиях, выставках, получаем субсидии, - рассказала директор Поволжского агрокомбината Ольга Афанасьева. - Сертификат "Сделано в России" поможет нам в продвижении товаров на экспортных рынках, а также откроет доступ к дополнительным мерам господдержки".

Центр поддержки экспорта Самарской области работает на базе регионального центра "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и осуществляет свою деятельность по национальным проектам "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика". Его задача - оказывать комплексную помощь экспортерам, развивать международное сотрудничество и повышать узнаваемость региональных брендов за рубежом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4