В Самарской области наградили лучших экспортеров

Состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Экспортер года". Победителями и призерами стали 15 компаний Самарской области, которые достигли больших успехов в экспорте товаров и услуг по итогам 2024 года.
"Ежегодно мы отмечаем лучшие предприятия региона, которые не только продвигают свой бизнес на международном рынке, но и способствуют процветанию Самарской области. Центр поддержки экспорта оказывает значительное содействие экспортерам, способствуя расширению географии сбыта товаров, повышению конкурентоспособности продукции. И эта поддержка будет продолжена", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
За звание победителя регионального этапа конкурса "Экспортер года" по итогам работы в 2024 г. предприятия боролись в пяти номинациях.
В номинации "Экспортер года в сфере АПК" победил коллектив ООО "Основной продукт". С 2000 г. компания выпустила более 1 млрд пачек кукурузных палочек, готовых завтраков и снеков. За последние годы предприятие значительно нарастило поставки за рубеж, продукцию производителя также можно найти на популярном маркетплейсе в Таиланде.
Производитель вентиляционного оборудования и комплектующих ООО "НЗВЗ" объявлен победителем в номинации "Экспортер года в сфере промышленности". География поставок охватывает Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Беларусь.
Предприятие "Гранум", специализирующееся на экспорте зерновых культур, отмечено в номинации "Трейдер года".
Победителем в номинации "Товар года" стала компания "Фитнес десерты", которая производит десерты без сахара и успешно реализует свою продукцию не только по России, но и в Кувейт, ОАЭ, Таиланд и Турцию.
В номинации "Прорыв года" диплом победителя вручили Жигулевскому водочному заводу. Оптовая продажа продукции осуществляется в Армению, Абхазию, Азербайджан, Германию, Венгрию и другие страны, создана витрина на китайской электронной площадке.
На церемонии торжественного награждения также состоялось вручение сертификатов "Сделано в России". Знаки отличия, подтверждающие высокое качество, надежность и уникальность продукции, получили восемь компаний региона.
"Мы производим корма и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, экспортируем в страны Таможенного союза и хотим расширить географию присутствия. С Центром поддержки экспорта активно сотрудничаем - участвуем в бизнес-миссиях, выставках, получаем субсидии, - рассказала директор Поволжского агрокомбината Ольга Афанасьева. - Сертификат "Сделано в России" поможет нам в продвижении товаров на экспортных рынках, а также откроет доступ к дополнительным мерам господдержки".
Центр поддержки экспорта Самарской области работает на базе регионального центра "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и осуществляет свою деятельность по национальным проектам "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика". Его задача - оказывать комплексную помощь экспортерам, развивать международное сотрудничество и повышать узнаваемость региональных брендов за рубежом.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!