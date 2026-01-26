Арендные и строительные франшизы — самый востребованный в Самаре бизнес в 2025 году

Заметнее всего за 2025 год в Самаре вырос спрос на франшизы в сферах аренды и строительства. При этом на готовый бизнес сильнее всего вырос спрос в сферах ИТ и ПВЗ. По объему предложения в готовом бизнесе лидируют ПВЗ и туристический бизнес. Аналитики Авито Бизнес 360 изучили спрос и предложение в категориях "Франшизы" и "Готовый бизнес" и подвели предварительные итоги 2025 года.

Франшизы

По итогам 2025 года в Самаре заметнее всего вырос спрос к франшизам в сфере аренды — в девять раз за год. Еще один яркий тренд — франшизы в сфере строительства: спрос на них вырос в 3,5 раза за год.

Наибольшая доля спроса пришлась на франшизы в сфере ИТ (25%). На втором месте — сфера торговли (24%). Далее следуют франшизы в сфере услуг (12%). Также в пятерке лидеров — сферы производства (8%) и строительства (8%).

По объему предложения во франшизах также лидирует сфера торговли (33%). Далее идет сфера услуг с долей 24%. На третьем месте — сфера общепита с долей 15%. На сферу красоты и здоровья пришлось 9%, а на сферу ИТ — 5%.

Готовый бизнес

Общий уровень спроса на готовый бизнес за 2025 год вырос на 8%. И в некоторых категориях прослеживается активный рост. Так, за год вырос спрос на бизнес в сферах ИТ (х4 раза) и ПВЗ (х2 раза).

По доле спроса лидирует бизнес в сфере ИТ (23%). За ним идут ПВЗ с долей 17%. На третьем месте — предприятия в сфере торговли (14%). В топ-5 также вошли бизнесы в сфере общепита (10%), а также предприятия в сфере услуг (10%).

Самый большой рост предложений в готовом бизнесе показали ПВЗ (х2,5 раза) и туристический бизнес (х2 раза). По объему предложений лидирует бизнес в сфере торговли (25%), общепита (12%) и ПВЗ (12%). Также в пятерке лидеров — предприятия в сфере услуг (11%), красоты и здоровья (10%).