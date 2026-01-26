Арендные и строительные франшизы — самый востребованный в Самаре бизнес в 2025 году

Заметнее всего за 2025 год в Самаре вырос спрос на франшизы в сферах аренды и строительства. При этом на готовый бизнес сильнее всего вырос спрос в сферах ИТ и ПВЗ. По объему предложения в готовом бизнесе лидируют ПВЗ и туристический бизнес. Аналитики Авито Бизнес 360 изучили спрос и предложение в категориях "Франшизы" и "Готовый бизнес" и подвели предварительные итоги 2025 года.
Франшизы
По итогам 2025 года в Самаре заметнее всего вырос спрос к франшизам в сфере аренды — в девять раз за год. Еще один яркий тренд — франшизы в сфере строительства: спрос на них вырос в 3,5 раза за год.
Наибольшая доля спроса пришлась на франшизы в сфере ИТ (25%). На втором месте — сфера торговли (24%). Далее следуют франшизы в сфере услуг (12%). Также в пятерке лидеров — сферы производства (8%) и строительства (8%).
По объему предложения во франшизах также лидирует сфера торговли (33%). Далее идет сфера услуг с долей 24%. На третьем месте — сфера общепита с долей 15%. На сферу красоты и здоровья пришлось 9%, а на сферу ИТ — 5%.
Готовый бизнес
Общий уровень спроса на готовый бизнес за 2025 год вырос на 8%. И в некоторых категориях прослеживается активный рост. Так, за год вырос спрос на бизнес в сферах ИТ (х4 раза) и ПВЗ (х2 раза).
По доле спроса лидирует бизнес в сфере ИТ (23%). За ним идут ПВЗ с долей 17%. На третьем месте — предприятия в сфере торговли (14%). В топ-5 также вошли бизнесы в сфере общепита (10%), а также предприятия в сфере услуг (10%).
Самый большой рост предложений в готовом бизнесе показали ПВЗ (х2,5 раза) и туристический бизнес (х2 раза). По объему предложений лидирует бизнес в сфере торговли (25%), общепита (12%) и ПВЗ (12%). Также в пятерке лидеров — предприятия в сфере услуг (11%), красоты и здоровья (10%).
Последние комментарии
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать