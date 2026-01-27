16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский РЦК первым в стране прошел сертификацию Федерального центра компетенций Арендные и строительные франшизы - самый востребованный в Самаре бизнес в 2025 году Девелоперский холдинг "Глобал Вижн" вошел в финал федерального Рейтинга работодателей России Бутик одежды Paul&Shark ликвидирует ассортимент со скидками до 70% Российский телеком укрепил позиции в рейтинге лучших работодателей страны

Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарский РЦК первым в стране прошел сертификацию Федерального центра компетенций

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный центр компетенций (РЦК) Самарской области первым среди всех региональных центров страны успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда.

Фото: РЦК Самарской области

Это событие подтверждает высокий стандарт работы самарской команды и ее готовность эффективно реализовывать задачи федерального проекта "Производительность труда", выполняемого по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Сертификация является обязательной процедурой для всех РЦК и включает комплексную оценку деятельности по ряду ключевых критериев: не только выполнение плановых показателей, но и реальные результаты проектов на предприятиях-участниках проекта.

Представители сертификационной комиссии ФЦК оценили работу экспертов РЦК на заводе по производству канатных дорог "СКАДО Производство" и судостроительном предприятии "Катер".
Так, на предприятии "СКАДО Производство" внедрение бережливых технологий уже дало измеримый экономический эффект. Компании удалось сократить время протекания ключевого процесса на 43% и уменьшить объем незавершенного производства на 13% при росте выработки на 10%.

На предприятии "Катер" эксперты ФЦК оценивали пока еще незавершенный проект по внедрению инструментов бережливого производства.

В итоге члены сертификационной комиссии отметили высокий уровень подготовки рабочих групп на предприятиях и умение самарского РЦК вовлекать в проект первых лиц компаний — генеральных директоров и топ-менеджеров, что говорит об умении качественно выстраивать коммуникацию и демонстрировать ценность федерального проекта для бизнеса.

"Уровень реализации проектов в регионе находится на достаточно высоком уровне. Наши коллеги — профессионалы, которые достаточно давно участвуют в повышении производительности труда страны", — отметил старший тренер Федерального центра компетенций, член сертификационной комиссии Александр Затеса.

"Успешное прохождение сертификации — это подтверждение того, что выбранная нами стратегия работы с предприятиями региона верна. Мы фокусируемся на том, чтобы вовлечь в изменения руководство компаний, так как именно этот фактор гарантирует глубину и устойчивость преобразований. Этот успех — общая заслуга команды РЦК и руководителей предприятий, открытых к инновациям", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Самарская область одной из первых включилась в реализацию проекта по повышению производительности труда и уже седьмой год находится в числе лидеров проекта. Сегодня 220 компаний повышают эффективность благодаря технологиям бережливого производства. До конца 2026 г. запланирована реализация 26 новых проектов и обучение 336 специалистов на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1