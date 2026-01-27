Самарский РЦК первым в стране прошел сертификацию Федерального центра компетенций

Региональный центр компетенций (РЦК) Самарской области первым среди всех региональных центров страны успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда.

Это событие подтверждает высокий стандарт работы самарской команды и ее готовность эффективно реализовывать задачи федерального проекта "Производительность труда", выполняемого по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Сертификация является обязательной процедурой для всех РЦК и включает комплексную оценку деятельности по ряду ключевых критериев: не только выполнение плановых показателей, но и реальные результаты проектов на предприятиях-участниках проекта.

Представители сертификационной комиссии ФЦК оценили работу экспертов РЦК на заводе по производству канатных дорог "СКАДО Производство" и судостроительном предприятии "Катер".

Так, на предприятии "СКАДО Производство" внедрение бережливых технологий уже дало измеримый экономический эффект. Компании удалось сократить время протекания ключевого процесса на 43% и уменьшить объем незавершенного производства на 13% при росте выработки на 10%.

На предприятии "Катер" эксперты ФЦК оценивали пока еще незавершенный проект по внедрению инструментов бережливого производства.

В итоге члены сертификационной комиссии отметили высокий уровень подготовки рабочих групп на предприятиях и умение самарского РЦК вовлекать в проект первых лиц компаний — генеральных директоров и топ-менеджеров, что говорит об умении качественно выстраивать коммуникацию и демонстрировать ценность федерального проекта для бизнеса.

"Уровень реализации проектов в регионе находится на достаточно высоком уровне. Наши коллеги — профессионалы, которые достаточно давно участвуют в повышении производительности труда страны", — отметил старший тренер Федерального центра компетенций, член сертификационной комиссии Александр Затеса.

"Успешное прохождение сертификации — это подтверждение того, что выбранная нами стратегия работы с предприятиями региона верна. Мы фокусируемся на том, чтобы вовлечь в изменения руководство компаний, так как именно этот фактор гарантирует глубину и устойчивость преобразований. Этот успех — общая заслуга команды РЦК и руководителей предприятий, открытых к инновациям", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Самарская область одной из первых включилась в реализацию проекта по повышению производительности труда и уже седьмой год находится в числе лидеров проекта. Сегодня 220 компаний повышают эффективность благодаря технологиям бережливого производства. До конца 2026 г. запланирована реализация 26 новых проектов и обучение 336 специалистов на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма.