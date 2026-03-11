Суд объяснил, почему продажа стадиона "Буревестник" была незаконной

Стали известны подробности решения апелляционной инстанции по иску о возвращении территории стадиона "Буревестник" в собственность Самары. На этот раз суд признал, что продажа объекта была незаконной, так как он фактически никогда не был в собственности региональной Федерации профсоюзов.

Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. В частную собственность он перешел в 2007 году. Продавцом выступала Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО), покупателем - бизнесмен Алексей Шаповалов. За эти годы объект переходил от одной компании предпринимателя к другой. Стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски.

Сейчас владельцем объекта и земли под ним является ООО "Квартал", которое также принадлежит Алексею Шаповалову. У этой организации прокуратура и потребовала изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. Также ведомство просило суд обязать компанию снести торговые павильоны, расположенные на площадке. В качестве основания для таких требований прокуратура заявила ничтожность сделок по продаже объекта, так как у ФПСО не было права собственности на него.

По продаже стадиона "Буревестник" возбуждено уголовное дело История продажи стадиона "Буревестник" Федерацией профсоюзов Самарской области стала поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом стало известно в ходе судебного процесса по истребованию спортобъекта из частного владения в муниципальную собственность.

В сентябре 2025 года арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска, сославшись на истечение срока давности. Да и саму продажу объекта, судя по опубликованному решению, там сочли законной. Почитайте подробности.

Прокуратура, мэрия Самары и региональное министерство имущественных отношений направили жалобы в 11-й арбитражный апелляционный суд, который принял новое решение по делу. Он постановил вернуть территорию "Буревестника" в муниципальную собственность.

Апелляционная инстанция указала, что региональный арбитраж не установил, кому на момент совершения сделок принадлежало право собственности на спорное имущество. А ведь этот вопрос является краеугольным камнем в данном деле.

Разобравшись в нюансах советского законодательства, суд пришел к выводу, что ФПСО действительно не была собственником стадиона на момент продажи. Ведь объект был создан в период с 1930 по 1967 годы, когда понятия "профсоюзная собственность" в праве СССР еще не было. Это случилось только в 1974 году.

Само же появление такого понятия не являлось основанием для возникновения у профсоюза права собственности на стадион и землю под ним. Органы власти никаких решений по данному вопросу не принимали. Следовательно, до перестройки собственником объектов являлось государство, а с 1991 года, согласно постановлению Верховного Совета РФ о разграничении госсобственности, - муниципалитет. Соответственно, ФПСО не имела права его продавать, а значит, и эта, и все последующие сделки являются ничтожными.

"Стадион "Буревестник" (здания, сооружения) и земельный участок, на котором объект располагался, выбыли из собственности муниципального образования помимо воли публичного собственника в лице главы Самары, что в силу положений Гражданского кодекса РФ лишает правового значения утверждение ответчиков об их добросовестности при приобретении спорного имущества и свидетельствует об обоснованности требований прокурора в отношении здания гребного бассейна и земли", - указано в решении суда.

Снесенный стадион "Буревестник" признали выявленным объектом культурного наследия ГИООКН по Самарской области утвердил решение по включению стадиона "Буревестник" в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства.

Что касается срока исковой давности, то, согласно заключению апелляционной инстанции, он не был пропущен. Ведь только в 2025 году прокуратура представила мэрии сведения о том, что стадион и земля под ним должны находиться в муниципальной собственности. К предыдущим судебным процессам и решениям вопросов, связанных с объектами, привлекали не городскую администрацию, а министерство имущественных отношений Самарской области.

"Незаконная процедура приватизации "Буревестника" фактически была использована для получения и последующего отчуждения значительного земельного массива (23 590,7 кв. метра), изначально предназначенного и предоставленного профсоюзной организации для эксплуатации стадиона. В итоге объект был снесен. Сейчас на спорных участках осуществляется торговля различными товарами, имеется стоянка для автомобилей, в том числе и большегрузных, контейнеры для сбора мусора, строительные отходы. В здании гребного бассейна работает станция техобслуживания автотранспорта и автомойки, что негативно сказывается на внешнем облике центральной части Самары и ухудшает его эстетический уровень. Указанные обстоятельства свидетельствуют о недобросовестном поведении ответчиков, которое преследует цель лишь извлечения имущественной выгоды и нарушает баланс публичных и частных ценностей", - подытожила апелляционная инстанция.

Суд удовлетворил практически все требования прокуратуры - кроме тех, что касаются сноса торговых павильонов. Оказалось, что они принадлежат третьим лицам. Разбираться с ними мэрии придется в рамках другого процесса.

Впрочем, и это постановление суда может оказаться не последним в рамках разбирательства. Хотя оно уже и вступило в силу, но у ФПСО и "Квартала" еще есть время, чтобы обжаловать его в Поволжском арбитраже.