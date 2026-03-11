16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

Суд объяснил, почему продажа стадиона "Буревестник" была незаконной

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Стали известны подробности решения апелляционной инстанции по иску о возвращении территории стадиона "Буревестник" в собственность Самары. На этот раз суд признал, что продажа объекта была незаконной, так как он фактически никогда не был в собственности региональной Федерации профсоюзов.

Фото: Александра Ламзина

Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. В частную собственность он перешел в 2007 году. Продавцом выступала Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО), покупателем - бизнесмен Алексей Шаповалов. За эти годы объект переходил от одной компании предпринимателя к другой. Стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски. 

Сейчас владельцем объекта и земли под ним является ООО "Квартал", которое также принадлежит Алексею Шаповалову. У этой организации прокуратура и потребовала изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. Также ведомство просило суд обязать компанию снести торговые павильоны, расположенные на площадке. В качестве основания для таких требований прокуратура заявила ничтожность сделок по продаже объекта, так как у ФПСО не было права собственности на него.

По продаже стадиона "Буревестник" возбуждено уголовное дело По продаже стадиона "Буревестник" возбуждено уголовное дело
История продажи стадиона "Буревестник" Федерацией профсоюзов Самарской области стала поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом стало известно в ходе судебного процесса по истребованию спортобъекта из частного владения в муниципальную собственность.

В сентябре 2025 года арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска, сославшись на истечение срока давности. Да и саму продажу объекта, судя по опубликованному решению, там сочли законной. Почитайте подробности.

Прокуратура, мэрия Самары и региональное министерство имущественных отношений направили жалобы в 11-й арбитражный апелляционный суд, который принял новое решение по делу. Он постановил вернуть территорию "Буревестника" в муниципальную собственность.

Апелляционная инстанция указала, что региональный арбитраж не установил, кому на момент совершения сделок принадлежало право собственности на спорное имущество. А ведь этот вопрос является краеугольным камнем в данном деле.

Разобравшись в нюансах советского законодательства, суд пришел к выводу, что ФПСО действительно не была собственником стадиона на момент продажи. Ведь объект был создан в период с 1930 по 1967 годы, когда понятия "профсоюзная собственность" в праве СССР еще не было. Это случилось только в 1974 году.

Само же появление такого понятия не являлось основанием для возникновения у профсоюза права собственности на стадион и землю под ним. Органы власти никаких решений по данному вопросу не принимали. Следовательно, до перестройки собственником объектов являлось государство, а с 1991 года, согласно постановлению Верховного Совета РФ о разграничении госсобственности, - муниципалитет. Соответственно, ФПСО не имела права его продавать, а значит, и эта, и все последующие сделки являются ничтожными.

"Стадион "Буревестник" (здания, сооружения) и земельный участок, на котором объект располагался, выбыли из собственности муниципального образования помимо воли публичного собственника в лице главы Самары, что в силу положений Гражданского кодекса РФ лишает правового значения утверждение ответчиков об их добросовестности при приобретении спорного имущества и свидетельствует об обоснованности требований прокурора в отношении здания гребного бассейна и земли", - указано в решении суда.

Снесенный стадион "Буревестник" признали выявленным объектом культурного наследия Снесенный стадион "Буревестник" признали выявленным объектом культурного наследия
ГИООКН по Самарской области утвердил решение по включению стадиона "Буревестник" в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства.

Что касается срока исковой давности, то, согласно заключению апелляционной инстанции, он не был пропущен. Ведь только в 2025 году прокуратура представила мэрии сведения о том, что стадион и земля под ним должны находиться в муниципальной собственности. К предыдущим судебным процессам и решениям вопросов, связанных с объектами, привлекали не городскую администрацию, а министерство имущественных отношений Самарской области.

"Незаконная процедура приватизации "Буревестника" фактически была использована для получения и последующего отчуждения значительного земельного массива (23 590,7 кв. метра), изначально предназначенного и предоставленного профсоюзной организации для эксплуатации стадиона. В итоге объект был снесен. Сейчас на спорных участках осуществляется торговля различными товарами, имеется стоянка для автомобилей, в том числе и большегрузных, контейнеры для сбора мусора, строительные отходы. В здании гребного бассейна работает станция техобслуживания автотранспорта и автомойки, что негативно сказывается на внешнем облике центральной части Самары и ухудшает его эстетический уровень. Указанные обстоятельства свидетельствуют о недобросовестном поведении ответчиков, которое преследует цель лишь извлечения имущественной выгоды и нарушает баланс публичных и частных ценностей", - подытожила апелляционная инстанция.

Суд удовлетворил практически все требования прокуратуры - кроме тех, что касаются сноса торговых павильонов. Оказалось, что они принадлежат третьим лицам. Разбираться с ними мэрии придется в рамках другого процесса.

Впрочем, и это постановление суда может оказаться не последним в рамках разбирательства. Хотя оно уже и вступило в силу, но у ФПСО и "Квартала" еще есть время, чтобы обжаловать его в Поволжском арбитраже.

