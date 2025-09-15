Стало известно, почему продажу стадиона "Буревестник" признали законной

Появились подробности решения суда по иску об аннулировании сделок по продаже территории стадиона "Буревестник" в Самаре. Арбитраж отказал в удовлетворении иска прокуратуры из-за истечения срока давности, но в то же время пролил свет на то, законно ли объект перешел в частную собственность.
Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. В частную собственность он перешел в 2007 году. Продавцом выступала Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО). Покупателем стал бизнесмен Алексей Шаповалов. За эти годы объект переходил от одной компании предпринимателя к другой. Стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски.
Сейчас владельцем объекта и земли под ним является ООО "Квартал", которое также принадлежит Алексею Шаповалову. У этой организации прокуратура и потребовала изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. Также ведомство просило суд обязать компанию снести торговые павильоны, расположенные на площадке.
В качестве основания для таких требований прокуратура заявила ничтожность сделок по продаже объекта, так как у ФПСО не было права собственности на него. Согласно доводам представителей ведомства, стадион был построен в 1930 году по решению горсовета и за счет местного бюджета. В 1936, 1950, 1958, 1961, 1967 года объект реконструировали. В собственность ФПСО "Буревестник" перешел в 1992 году, после упразднения Всесоюзного центрального Совета Профессиональных Союзов (ВЦСПС) и образования Всеобщей Конфедерации Профсоюзов (ВКП) — по договору "О разграничении прав владения, пользования и распоряжения собственностью профсоюзов на территории Самарской области".
"Однако, какие конкретно объекты входили в понятие "стадион" и с какими характеристиками, в договоре не указано. Документы, подтверждающие право собственности ВКП на передаваемые объекты, отсутствуют. Распорядительных актов о передаче из государственной собственности стадиона в собственность профсоюзной организации не имеется", — заявили в суде представители прокуратуры.
Но представителям ФПСО удалось доказать обратное. Они заявили, что собственность профсоюзных и иных общественных организаций представляла собой самостоятельную форму собственности, которая формировалась в течение всего советского периода, была признана государством и гарантировалась им, как она гарантируется и современным российским законодательством.
Из материалов дела следует, что в 1958 году стадион находился во владении Куйбышевского областного совета профсоюзов, а точнее — входившего в него добровольного спортивного общества "Буревестник". Так как объект был в разрушенном состоянии, его решили реконструировать. Финансирование осуществлял ВЦСПС.
"Ответчик (ФПСО) указал, что строительство объектов стадиона "Буревестник", включая спортивные и прочие вспомогательные сооружения, было осуществлено в 1961 году. "Гребной бассейн" был возведен в 1967 году, теннисный корт — в 1968 году", — говорится в деле.
Суд признал доказанным тот факт, что "Буревестник" был построен за счет средств профсоюзов, а посему ФПСО была законным собственником объекта. Причем, как оказалось, в 2003 году организация обращалась в региональный арбитраж, чтобы подтвердить факт владения стадионом из-за ошибки в документах (объект был пропущен в акте приема-передачи). В качестве заинтересованного лица к делу привлекли департамент управления государственным имуществом Самарской области, который не заявил о правах на указное имущество. В результате суд удовлетворил заявление, установив факт владения ФПСО стадионом "Буревестник", состоящим из ворот, столбов, заборов, трибун, навеса, главных входов, футбольного поля, асфальта, и гребным бассейном. Впоследствии это никем не оспаривалось.
Продажу спортобъекта, судя по решению арбитража, также признали законной, как и земельного участка под ним. В материалах дела указано, что в 2009 году суд обязал Министерство имущественных отношений Самарской области продать площадку компании Алексея Шаповалова, так как на тот момент она уже являлась собственником "Буревестника" и имела права купить землю под ним без проведения торгов. Договор был заключен в 2010 году.
Однако основанием для отказа в удовлетворении иска стало истечение срока исковой давности, о которой заявили ответчики. Ведь с момента заключения сделок прошло более 10 лет.
Прокуратура пыталась парировать тем, что о нарушениях прав мэрии Самары (в пользу которой и затевался процесс) стало известно только после проверки, проведенной во втором полугодии 2024 года. Однако этот довод арбитраж не убедили. Суд указал на то, что прокуратура и мэрия знали об обстоятельствах отчуждения "Буревестника". Об этом свидетельствуют неоднократные решения надзорного ведомства об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по факту продажи стадиона и направлении материалов на дополнительную проверку, принятые в 2008–2009 годах. Мэрию же в 2011 году привлекали к судебному процессу по иску прокурора Ленинского района, который требовал сноса киосков на "Буревестнике" и восстановления спортивного объекта, но проиграл.
Звучали от истца и доводы о том, что территория не используется по прямому назначению, что нарушаются конституционные права неопределенного круга лиц на доступ к занятиям спорта. Однако суд и их отклонил, указав, что исковая давность не распространяется на требования о защите личных
неимущественных прав и других нематериальных благ, а стадион к ним не относится. Поэтому в удовлетворении иска прокуратуры было отказано.
Теперь у прокуратуры есть месяц, чтобы обжаловать решение арбитража в апелляционной инстанции. Между тем региональные власти внесли стадион "Буревестник" в список объектов, обладающих признаками памятника архитектуры. ГИООКН проводит работу по установлению историко-культурной ценности объекта. Вероятно, доказательства ценности объекта позволят чиновникам получить рычаг давления на собственника.
