Государство и Бизнес Экономическая политика

Суд оставил территорию стадиона "Буревестник" за Шаповаловым

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональная прокуратура проиграла судебный процесс по аннулирования сделок по продаже территории стадиона "Буревестник" в Самаре. Арбитраж отказал в удовлетворении иска ведомства.

Фото: Александра Ламзина

Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической — напротив Губернского рынка. Он находился в управлении Федерации профсоюзов Самарской области. В 2007 году из-за отсутствия средств на содержание она продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками. Новым собственником стало ООО "Волга-Инвест". В 2008 году компания продала объект фирме "Титул", а та — ООО "Форсаж", подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову.

В итоге стадион снесли, а на его месте установили киоски. Также бизнесмен планировал жилую застройку. Однако власти отказали в поддержке проекта. Более того, велись переговоры о продаже площадки в собственность области. В обмен на территорию бывшего стадиона Алексей Шаповалов запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Эти запросы чиновники сочли завышенными, и переговоры приостановились.

С тех пор, судя по материалам, которые прокуратура подала в региональный арбитраж, площадка перешла под контроль другой компании Алексея Шаповалова — ООО "Квартал". У этой организации надзорное ведомство и потребовало изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна, а также обязать ее снести торговые павильоны, расположенные на площадке. Все сделки купли-продажи, по мнению представители прокуратуры просили признать недействительными.

Ответчиками по иску стали упомянутые компании Алексея Шаповалова, областная федерация профсоюзов и региональное министерство имущественных отношений. В качестве третьих лиц привлекли администрацию Самары и главу города, а также многочисленных предпринимателей, которые арендуют киоски на территории стадиона. На время судебного разбирательства на объекты недвижимости наложили арест.

Во время процесса представители прокуратуры — Николай Маврин и Анна Кислицына — настаивали, что стадион "Буревестник" никогда не являлся собственностью ФПСО. По их данным, из-за продажи и последующего сноса спортобъектов территория получила вид разрешенного использования "под коммунальное обслуживание". При этом часть этой земли "заходит" за границы красных линий и охранной зоны коммуникаций, а также является территорией общего пользования.

Также стало известно, что история продажи стадиона "Буревестник" стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество". Детали расследования публично пока не озвучивали.

Рассмотрение иска заняло более года. 4 сентября арбитражный суд вынес решение:

"В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд".

Между тем, региональные власти внесли стадион "Буревестник" в список объектов, обладающих признаками памятника архитектуры. ГИООКН проводит работу по установлению историко-культурной ценности объекта. Вероятно, доказательства ценности объекта позволит чиновникам получить рычаг давления на собственника. 

