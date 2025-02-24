К делу о возврате стадиона "Буревестник" привлекают главу Самары

По иску прокуратуры Самарской области об истребовании стадиона "Буревестник" из частной в муниципальную собственность арбитражный суд привлекает мэра Ивана Носкова.

Глава Самары вступит в дело в качестве материального истца, поскольку именно он распоряжается объектами муниципальной собственности, которыми и должны стать стадион "Буревестник" и гребной бассейн.

Напомним, прокуратура настаивает на возвращении спортобъекта из частного владения в муниципальную собственность. По данным надзорного органа, стадион выбыл из госсобственности незаконно.

По информации прокуратуры, "Буревестник" перешел третьим лицам в результате продажи Федерацией профсоюзов Самарской области, а после по цепочке сделок аффилированных юрлиц стал принадлежать ООО "Квартал" бизнесмена Алексея Шаповалова. Эти события легли в основу уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").