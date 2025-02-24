К делу о возврате стадиона "Буревестник" привлекают главу Самары

По иску прокуратуры Самарской области об истребовании стадиона "Буревестник" из частной в муниципальную собственность арбитражный суд привлекает мэра Ивана Носкова.
Глава Самары вступит в дело в качестве материального истца, поскольку именно он распоряжается объектами муниципальной собственности, которыми и должны стать стадион "Буревестник" и гребной бассейн.
Напомним, прокуратура настаивает на возвращении спортобъекта из частного владения в муниципальную собственность. По данным надзорного органа, стадион выбыл из госсобственности незаконно.
По информации прокуратуры, "Буревестник" перешел третьим лицам в результате продажи Федерацией профсоюзов Самарской области, а после по цепочке сделок аффилированных юрлиц стал принадлежать ООО "Квартал" бизнесмена Алексея Шаповалова. Эти события легли в основу уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?