Как самарскому бизнесу попасть на региональную витрину Wildberries

Витрина "Сделано в Самарской области" на маркетплейсе Wildberries запустила свою работу в мае 2025 года. Проект помогает выделить товары региональных производителей в отдельную категорию. Это значит, что покупателю проще найти товары местного производства. Для предпринимателей это отличный способ рассказать о своем уникальном товаре, привлечь внимание широкой аудитории и существенно увеличить объемы продаж.
В разделе "Сделано в Самарской области" представлены уже свыше 280 товаров: одежда, продукты питания, строительные материалы и многое другое.
"Запуск витрины "Сделано в Самарской области" — важный шаг в поддержке наших региональных производителей. Уверены, что онлайн-витрина станет важным инструментом развития местной экономики, позволит предпринимателям увеличить продажи и укрепить позиции своей продукции среди конкурентов", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
Подборки товаров производителей для региональных витрин на Wildberries собраны совместно с центрами "Мой бизнес".
Любой производитель, зарегистрированный на маркетплейсе Wildberries, может самостоятельно подать заявку на вступление в раздел "Сделано в России" через портал продавца.
Для этого необходимо: зайти в раздел "Поддержка", выбрать категорию "Другие вопросы", создать новое обращение с темой "Заявка на вступление в раздел "Сделано в России". Каждый запрос рассматривается компанией в течение 30 дней. Товары бренда должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?