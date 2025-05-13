Гендиректор тольяттинского завода стал финалистом Всероссийской премии "Молодой промышленник года"

В число финалистов Всероссийской премии вошли 8 представителей предприятий Самарской области. Среди них Константин Лазарев, генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод Луч". Предприятие является резидентом технопарка "Жигулёвская долина".
Всего на конкурс поступило более 700 заявок от молодых управленцев из 60 регионов страны. В премии "Молодой промышленник года" принимали участие топ-менеджеры, учредители и собственники промышленных предприятий с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей и штатом до 250 человек.
"Основа устойчивого развития промышленности сегодня — это способность быстро адаптироваться, внедрять инновации и выстраивать эффективные партнёрства, в том числе при поддержке региона. Благодаря выстроенной в Самарской области промышленной и экономической политике предприятия получают возможности для масштабирования, выхода на экспорт и участия в значимых федеральных инициативах", — отметил Константин Лазарев.
Следующим этапом IV Всероссийской премии "Молодой промышленник года" станет определение победителей и лауреатов по основным и специальным номинациям. Церемонию награждения победителей планируют провести в июле, в рамках выставки "Иннопром" (г. Екатеринбург).
"Гордимся успехами наших производителей, которые динамично развиваются, создают рабочие места, реализуют инвестпроекты и тем самым вносят значительный вклад в развитие всего региона. Одна из ключевых задач нашей большой команды во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым — создать в Самарской области лучшие условия для работы бизнеса", — подчеркнул вице-губернатор Антон Емельяненко, курирующий экономический блок регионального правительства.
Сегодня в Самарской области действует широкий спектр инструментов поддержки для предпринимателей и инвесторов.
Получить консультацию по действующим мерам можно в одном из центров "Мой бизнес". Здесь представителям МСП оказывают широкий спектр услуг, помогают подобрать актуальные инструменты и подать заявку на их получение.
Для инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?