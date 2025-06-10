Предприниматели Самарской области могут принять участие в бесплатной фотосессии от центра "Мой бизнес"

Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области принять участие в специальном фотодне, который состоится 3 июля, в Самаре. Бесплатная фотосессия — это возможность получить качественный контент для профессионального продвижения. Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Получить бесплатную услугу могут субъекты малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в направлениях: креативные индустрии, производство товаров, туризм и IT. Подать заявку можно по ссылке.

"Это отличная возможность для предпринимателей создать профессиональные фото, которые помогут успешному продвижению их проектов. Наша цель — поддержать развитие местных производителей и содействовать продвижению их брендов. Приглашаем предпринимателей региона активно подключаться и извлекать максимум пользы из существующих возможностей", — акцентировала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Фотограф поможет подобрать лучший ракурс, выстроит свет и сделает профессиональные кадры. Каждый участник фотодней получит готовые снимки, которые выгодно представят продукт или услугу в соцсетях, на сайте, маркетплейсах и рекламной продукции. Задача услуги — не только сделать качественные фото, но и передать уникальность проекта, отразить преимущества и индивидуальность. Также информация о каждом участнике съемки будет размещена на региональной онлайн-витрине "Самарский производитель", что увеличит охват и узнаваемость бренда.

Фотодни проходят на регулярной основе как в областной столице, так и на территории других муниципальных образований, чтобы предприниматели смогли получить меру поддержки, не выезжая из своего населенного пункта.

"Сегодня клиенты всё чаще обращают внимание на красивый контент. И здорово, что есть такие меры поддержки, ведь начинающий предприниматель не всегда может позволить себе услуги профессионального фотографа, а здесь бесплатно ты получаешь кадры, которые, несомненно, привлекут внимание аудитории", — рассказала участница фотодней, предприниматель Виктория Коптева.

С анонсами предстоящих мероприятий и перечнем действующих инструментов поддержки можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru.