Предприниматели Самарской области могут принять участие в бесплатной фотосессии от центра "Мой бизнес"

Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области принять участие в специальном фотодне, который состоится 3 июля, в Самаре. Бесплатная фотосессия — это возможность получить качественный контент для профессионального продвижения. Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Получить бесплатную услугу могут субъекты малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в направлениях: креативные индустрии, производство товаров, туризм и IT. Подать заявку можно по ссылке.
"Это отличная возможность для предпринимателей создать профессиональные фото, которые помогут успешному продвижению их проектов. Наша цель — поддержать развитие местных производителей и содействовать продвижению их брендов. Приглашаем предпринимателей региона активно подключаться и извлекать максимум пользы из существующих возможностей", — акцентировала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.
Фотограф поможет подобрать лучший ракурс, выстроит свет и сделает профессиональные кадры. Каждый участник фотодней получит готовые снимки, которые выгодно представят продукт или услугу в соцсетях, на сайте, маркетплейсах и рекламной продукции. Задача услуги — не только сделать качественные фото, но и передать уникальность проекта, отразить преимущества и индивидуальность. Также информация о каждом участнике съемки будет размещена на региональной онлайн-витрине "Самарский производитель", что увеличит охват и узнаваемость бренда.
Фотодни проходят на регулярной основе как в областной столице, так и на территории других муниципальных образований, чтобы предприниматели смогли получить меру поддержки, не выезжая из своего населенного пункта.
"Сегодня клиенты всё чаще обращают внимание на красивый контент. И здорово, что есть такие меры поддержки, ведь начинающий предприниматель не всегда может позволить себе услуги профессионального фотографа, а здесь бесплатно ты получаешь кадры, которые, несомненно, привлекут внимание аудитории", — рассказала участница фотодней, предприниматель Виктория Коптева.
С анонсами предстоящих мероприятий и перечнем действующих инструментов поддержки можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?