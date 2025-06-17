Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по числу производителей косметики и парфюмерии

Самарская область вошла в число регионов - лидеров России по количеству производителей, выпускающих косметику и парфюмерию. На территории региона 76 компаний работают в этой сфере.

"Правительство Самарской области во главе с губернатором последовательно реализует политику, направленную на поддержку местных производителей, развитие бизнеса и создание максимально комфортных условий для инвесторов. Наша цель - укрепить позиции региона как территории с комфортными условиями для реализации любых проектов", - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Основатель парфюмерной лаборатории из Кинеля Дарья Сухорукова создает ароматы с 2018 года и подчеркивает, что бизнес - дело семейное. Предпринимательница создает уникальные ароматы, отрабатывает формулы, рецептуру и намерена заявить о своем бренде на всю страну. Дарья постоянно учится, совершенствует свое мастерство и всегда ищет возможности для роста и развития своего бизнеса. Например, в 2024 году Дарья вошла в число победителей конкурса минэкономразвития Самарской области для предпринимателей в сфере креативных индустрий.

"Средства господдержки мы направили на укомплектование парфюмерной лаборатории для создания авторских духов. В планах - проведение мастер-классов, сотрудничество с предпринимателями в сферах, где востребованы оригинальные отдушки для продукции и интерьеров. Здорово, что даже в нашей сфере есть поддержка от государства и надо пользоваться всеми доступными возможностями", - рассказала Дарья Сухорукова.

Продукция еще одного предприятия уже известна на территории страны и за ее пределами. Компания "М9 Фарм" является резидентом технопарка "Жигулевская долина" и занимается научными разработками в сфере нанотехнологий. Производитель применяет наночастицы при создании косметических продуктов - это помогает сделать их эффективнее. Центр поддержки экспорта Самарской области содействует компании в выходе на внешние рынки - стран СНГ, Средней Азии, Ближнего Востока.

Фото: предоставлено компанией "М9 Фарм"

В целом в нашей стране за три года число МСП-производителей косметики и парфюмерии удвоилось и достигло 3,2 тысячи. За последний год рост составил 15%. По предварительным оценкам Корпорации МСП, их доход за 2024 год превысит 130 млрд рублей. Параллельно с ростом числа МСП-производителей косметики и парфюмерии увеличивается суммарный доход таких предприятий, а также занятость в этой отрасли.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно получить на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Для инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.