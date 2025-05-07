Для предпринимателей стартовала регистрация на форум "Мой бизнес 63. Время роста"

28-30 мая в Самаре пройдет главное деловое событие года — предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Время роста". Он по традиции приурочен ко Дню российского предпринимательства, который в нашей стране отмечается 26 мая. Форум проводит областное Минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Самарская область — один из регионов-лидеров страны по развитию предпринимательства. Бизнес, пользуясь механизмами господдержки и своей высокой адаптивностью к новым вызовам, уверенно развивается, наращивает производство, создает рабочие места и укрепляет экономическую устойчивость региона, — акцентировал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. — Ежегодный форум — это открытая площадка, где бизнес и власть смогут обсудить волнующие вопросы и возможности для развития в регионе".

Форум "Мой бизнес 63. Время роста" полезен для всех, кто заинтересован в развитии своего проекта: как для опытных предпринимателей, так и для начинающих. В программе форума: панельные дискуссии, мастер-классы, полезные встречи и обмен опытом.

На площадке будет работать выставочная экспозиция "Дом самарских брендов", где локальные предприниматели представят свою продукцию.

В первый день будут организованы тематические секции по финансам, искусственному интеллекту, маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Ярким событием первого дня станет торжественное награждение лучших предпринимателей региона, которые успешно развивают свое дело, создают рабочие места и делают значимый вклад в развитие своих территорий.

Темой второго дня форума станет "Франчайзинг" — от выбора франшизы до её успешного продвижения в рамках серии встреч "PRO Франчайзинг". Мероприятие проводится в партнерстве с РБК Франшизы.

Завершающий день форума будет посвящен селлерам: банковские решения, главные инструменты для эффективной торговли на маркетплейсах, секреты взаимодействия с подрядчиками и ещё много других полезных знаний для работы на онлайн-площадках. Насыщенная программа подготовлена в партнерстве со Сбербанком.

Форум пройдёт на площадках СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" и регионального центра "Мой бизнес". Подайте заявку уже сейчас на сайте: forum.mybiz63.ru.