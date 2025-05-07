Для предпринимателей стартовала регистрация на форум "Мой бизнес 63. Время роста"

28-30 мая в Самаре пройдет главное деловое событие года — предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Время роста". Он по традиции приурочен ко Дню российского предпринимательства, который в нашей стране отмечается 26 мая. Форум проводит областное Минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Самарская область — один из регионов-лидеров страны по развитию предпринимательства. Бизнес, пользуясь механизмами господдержки и своей высокой адаптивностью к новым вызовам, уверенно развивается, наращивает производство, создает рабочие места и укрепляет экономическую устойчивость региона, — акцентировал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. — Ежегодный форум — это открытая площадка, где бизнес и власть смогут обсудить волнующие вопросы и возможности для развития в регионе".
Форум "Мой бизнес 63. Время роста" полезен для всех, кто заинтересован в развитии своего проекта: как для опытных предпринимателей, так и для начинающих. В программе форума: панельные дискуссии, мастер-классы, полезные встречи и обмен опытом.
На площадке будет работать выставочная экспозиция "Дом самарских брендов", где локальные предприниматели представят свою продукцию.
В первый день будут организованы тематические секции по финансам, искусственному интеллекту, маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Ярким событием первого дня станет торжественное награждение лучших предпринимателей региона, которые успешно развивают свое дело, создают рабочие места и делают значимый вклад в развитие своих территорий.
Темой второго дня форума станет "Франчайзинг" — от выбора франшизы до её успешного продвижения в рамках серии встреч "PRO Франчайзинг". Мероприятие проводится в партнерстве с РБК Франшизы.
Завершающий день форума будет посвящен селлерам: банковские решения, главные инструменты для эффективной торговли на маркетплейсах, секреты взаимодействия с подрядчиками и ещё много других полезных знаний для работы на онлайн-площадках. Насыщенная программа подготовлена в партнерстве со Сбербанком.
Форум пройдёт на площадках СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" и регионального центра "Мой бизнес". Подайте заявку уже сейчас на сайте: forum.mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?