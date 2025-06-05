Компании Самарской области представили свой потенциал на международной выставке "Металлообработка-2025"

В Москве на площадке ЦВК "Экспоцентр" завершилась 25-я юбилейная международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" — "Металлообработка-2025".

Это ключевое мероприятие отрасли, демонстрирующее передовые разработки производителей станкоинструментальной продукции. В 2025 году в ней приняли участие более 1200 компаний из семи стран: России, Беларуси, Индии, Италии, Китая, Республики Корея и Турции.

На коллективном стенде региона, организованном при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, свою продукцию и услуги представили следующие компании:

— ООО "Торгово-производственная компания Брик" — производство нестандартного промышленного оборудования для горнодобывающей, химической, пищевой и сельскохозяйственной отраслей

— ООО "Машиностроение" — услуги по токарной, фрезерной обработке металла, лазерная резка

— ООО "Строммашина-Индустрия" — производство промышленного оборудования: сушильные барабаны, шаровые мельницы; услуги термической, гальванической, механической обработки

"Впервые приняли участие в выставке. Здесь мы нашли новых партнеров, которые заинтересовались нашими услугами и которые готовы поставлять нам оборудование", — поделился Андрей Чайников, заместитель директора по оборудованию ООО "Строммашина-Индустрия".

Экспозицию региона осмотрел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и пожелал плодотворной работы всем участникам. В регионе активно поддерживают малый и средний бизнес, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Выставка пользуется большой популярностью и привлекает внимание бизнеса Самарской области, как крупного промышленного центра России. Самарским компаниям была предоставлена уникальная возможность принять участие в насыщенной деловой программе, презентовать свою продукцию и услуги специалистам машиностроительной отрасли, обсудить самые насущные вопросы с представителями государственной власти и бизнеса.

"Выставка интересна в первую очередь для расширения кругозора, для поиска новых идей, для взаимодействия с другими компаниями. Спасибо за возможность включения в региональный стенд. Это точно пойдет на пользу нашей компании и, надеюсь, на пользу всей области", — рассказал Николай Шишкин, генеральный директор ООО "Машиностроение".

В открытой сессии с Содружеством производственников "ЦЕХ": "Диалог производственников 2025: вызовы, решения, перспективы" принял участие учредитель и директор ООО "ТПК Брик" Игорь Петров.

"Для нас участие в специализированных выставках в составе коллективного стенда — это шаг навстречу новым возможностям, расширению партнерских связей, это обмен опытом, нужные контакты, выход на новые рынки, а также знакомство с тенденциями в сфере, в которой мы работаем", — подчеркнул Игорь Петров.

Возможность представить свою продукцию на отраслевой выставке "ТПК Брик" получила благодаря участию в региональном конкурсе компаний "Достояние губернии-2024". Компания была отмечена специальным призом от Минэкономразвития Самарской области и регионального центра "Мой бизнес".

"Как многолетние партнеры конкурса, мы ежегодно отмечаем лучших производителей Самарской области. В прошлом году спецпризом — сертификатом на участие в профильной выставке — мы отметили "Торгово-производственную компанию Брик". Уверены, что участие в профильной выставке поможет компании в поиске новых клиентов, партнеров и послужит дальнейшему развитию предприятия", — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.