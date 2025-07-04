Торговые представители РФ в зарубежных странах провели встречу с самарским бизнесом

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация торговых представителей России в иностранных государствах.

Визит состоялся в рамках ежегодной "Недели торговых представителей". В её состав вошли торговые представители РФ в Казахстане, Монголии, Никарагуа и Египте.

4 июля рабочую встречу с торгпредами провел заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Самарской области с зарубежными партнерами, экспортный потенциал региональных предприятий, продвижение продукции на международных рынках, а также развитие логистики и межрегиональных связей.

"Программа работы делегации в Самарской области достаточно насыщенная. Они знакомятся с инвестиционным потенциалом региона, с работой наших предприятий и оценивают направления, в которых можно увеличить экспорт продукции, — перечислил Павел Финк. — Мы прорабатываем такие сферы, как туризм, фармацевтическое направление, машиностроение, химическая промышленность. Наша задача — обеспечить рост объемов поставок продукции, задача коллег — обеспечить связи для того, чтобы наши предприниматели имели прямой контакт с потребителями в странах присутствия", — акцентировал он.

3 июля с делегацией торгпредов встретился губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона подтвердил готовность экономического блока региона к развитию сотрудничества и подчеркнул, что развитие внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетов региональной экономики.

"Рассчитываем, что в вашем лице найдем надежных союзников, будем на вас опираться при взаимодействии в странах. И конечно, будем планировать в ближайшее время хорошие миссии нашего бизнеса, который знает точно, что хочет от этого партнерства с точки зрения и экспорта, и инвестиций", — заключил Вячеслав Федорищев.

В продолжение визита торговые представители встретились с региональными предпринимателями, выслушали их идеи и предложения по наращиванию экспорта, предложили рекомендации по продвижению товаров и услуг с учётом специфики каждой страны.

Встреча прошла в региональном центре "Мой бизнес", в ней приняли участие 40 самарских предприятий из различных отраслей промышленности: машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство, пищевое производство и других.

ГК "Синко" экспортирует зерновые, бобовые и масличные культуры, а также муку. Как отмечают на предприятии, раньше продукция активно уходила на зарубежные рынки таких стран как Иран, Израиль, Египет, Казахстан, Узбекистан, однако сейчас, в связи с внешними обстоятельствами, объемы экспорта снизились.

"Есть сложности логистические, с платежными системами, и прямого экспорта у нас мало. Несмотря на наш опыт, мы часто обращаемся и в региональный Центр поддержки экспорта, и в Российский экспортный центр, ведь сейчас стоит задача искать новые рынки сбыта, новые возможности", — поделилась начальник отдела внешнеэкономической деятельности ГК "Синко" Нора Мнацаканян.

Представитель медицинского университета "Реавиз" рассказал на встрече о научном проекте "Хитозан". Он представляет собой многоцелевую платформу, которая сочетает в себе биологические свойства хитозана — способность стимулировать процессы заживления ран, также на эту платформу можно наносить лекарственные препараты и получать новые структуры.

"Мы уже провели первые научные исследования, запустили в работу патент, планируем продвигать проект. Зарубежный рынок нам интересен, в особенности дружественных стран. Надеюсь с помощью торгпредов выйти на научные группы, платформы, где будем сотрудничать и вместе создавать инновационные решения", — рассказал руководитель лаборатории аналитических исследований и разработок медицинского университета "Реавиз" Николай Горбунов.

Представители институтов развития региона рассказали участникам встречи о работе Центра поддержки экспорта Самарской области и Агентства по привлечению инвестиций. Они презентовали экспортный потенциал региона и механизмы взаимодействия с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов.

За два дня работы в регионе торгпреды посетили ряд местных предприятий, продукция которых поступает на зарубежные рынки.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.