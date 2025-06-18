РЭО получит долю в компании-регоператоре по обращению с ТКО в Самарской области

ППК "Российский экологический оператор" может войти в капитал АО "Экология", которое сейчас исполняет функции регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самарской области, уже в этом году. Такие сведения в интервью Волга Ньюс озвучил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.
"Сейчас проходит оценка, чтобы рассчитать взнос ППК "РЭО". Думаю, в этом году мы закроем сделку. Она позволит нам получить компетенции федеральной структуры, а также доступ к льготному лизингу", - сообщил министр.
Как ранее объяснял губернатор Вячеслав Федорищев, благодаря этой сделке "Экология" станет регоператором двойного владения и подчинения - федерального и регионального. По его словам, государственные компании имеют целью не извлечение прибыли, как у коммерческих организаций, а правильную организацию хозяйственной деятельности.
"Экология" выполняет функции регоператора с 1 ноября прошлого года. Решение о замене регоператора объяснялось большим количеством жалоб населения на работу "Экостройресурса".
Ожидается, что конкурс по выбору мусорного регоператора для Самарской области состоится в ноябре 2025 года. АО "Экология" планирует принять в нем участие.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?