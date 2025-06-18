РЭО получит долю в компании-регоператоре по обращению с ТКО в Самарской области

ППК "Российский экологический оператор" может войти в капитал АО "Экология", которое сейчас исполняет функции регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самарской области, уже в этом году. Такие сведения в интервью Волга Ньюс озвучил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

Артем Ефимов: "Нам удалось стабилизировать работу регоператора ТКО" Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о том, как в регионе перестраивается система обращения с отходами, о перспективах перехода на подушевую оплату, о проекте-аналоге подмосковного "Мегабака" и сервисе по вывозу строительного мусора.

"Сейчас проходит оценка, чтобы рассчитать взнос ППК "РЭО". Думаю, в этом году мы закроем сделку. Она позволит нам получить компетенции федеральной структуры, а также доступ к льготному лизингу", - сообщил министр.

Как ранее объяснял губернатор Вячеслав Федорищев, благодаря этой сделке "Экология" станет регоператором двойного владения и подчинения - федерального и регионального. По его словам, государственные компании имеют целью не извлечение прибыли, как у коммерческих организаций, а правильную организацию хозяйственной деятельности.

"Экология" выполняет функции регоператора с 1 ноября прошлого года. Решение о замене регоператора объяснялось большим количеством жалоб населения на работу "Экостройресурса".

Ожидается, что конкурс по выбору мусорного регоператора для Самарской области состоится в ноябре 2025 года. АО "Экология" планирует принять в нем участие.