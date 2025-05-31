"Экология" планирует участвовать в конкурсе по выбору нового регоператора ТКО

АО "Экология", подконтрольное правительству Самарской области и "временно исполняющее" сейчас функции регионального оператора по обращению с ТКО, планирует участвовать в конкурсе по выбору постоянного регоператора. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с журналистами в пятницу, 30 мая.
"Новый региональный оператор, который сейчас временно работает и планирует участвовать в конкурсе на то, чтобы быть региональным оператором постоянным, совершенствует свою работу. Были сложности с теми субподрядчиками, которые неправильно организовывали деятельность, "халтурили", не выполняли требования к организации работы, они уходят. На замену им либо приходят опытные, либо наш региональный оператор, обладая собственной техникой, сам перестраивает эту работу", — рассказал глава региона.
Вячеслав Федорищев также сообщил, что сейчас усилия объединяют с федеральной компанией ППК "Российский экологический оператор". Региональный оператор будет двойного владения и подчинения: федерального и регионального.
При этом губернатор подчеркнул, что государственные компании имеют целью не извлечение прибыли, как у коммерческих организаций, а правильную организацию хозяйственной деятельности.
"Порядок наводится. Да, хотелось бы быстрее. Да, мы каждый день буквально, обсуждая с министром экологии, видим, что не везде работа еще настроена. Но планомерно движемся к тому, чтобы везде она была организована на высоком уровне", — поделился глава региона.
Напомним, "Экология" выполняет функции регоператора с 1 ноября прошлого года. Решение о замене регоператора объяснялось большим количеством жалоб населения на работу "Экостройресурса". Сообщалось, что через год пройдет конкурс по выбору нового постоянного оператора.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка