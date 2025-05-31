"Экология" планирует участвовать в конкурсе по выбору нового регоператора ТКО

АО "Экология", подконтрольное правительству Самарской области и "временно исполняющее" сейчас функции регионального оператора по обращению с ТКО, планирует участвовать в конкурсе по выбору постоянного регоператора. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с журналистами в пятницу, 30 мая.

"Новый региональный оператор, который сейчас временно работает и планирует участвовать в конкурсе на то, чтобы быть региональным оператором постоянным, совершенствует свою работу. Были сложности с теми субподрядчиками, которые неправильно организовывали деятельность, "халтурили", не выполняли требования к организации работы, они уходят. На замену им либо приходят опытные, либо наш региональный оператор, обладая собственной техникой, сам перестраивает эту работу", — рассказал глава региона.

Вячеслав Федорищев также сообщил, что сейчас усилия объединяют с федеральной компанией ППК "Российский экологический оператор". Региональный оператор будет двойного владения и подчинения: федерального и регионального.

При этом губернатор подчеркнул, что государственные компании имеют целью не извлечение прибыли, как у коммерческих организаций, а правильную организацию хозяйственной деятельности.

"Порядок наводится. Да, хотелось бы быстрее. Да, мы каждый день буквально, обсуждая с министром экологии, видим, что не везде работа еще настроена. Но планомерно движемся к тому, чтобы везде она была организована на высоком уровне", — поделился глава региона.

Напомним, "Экология" выполняет функции регоператора с 1 ноября прошлого года. Решение о замене регоператора объяснялось большим количеством жалоб населения на работу "Экостройресурса". Сообщалось, что через год пройдет конкурс по выбору нового постоянного оператора.