Губернатор: Иск к "Экостройресурсу" будет представлен на следующей неделе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с журналистами в пятницу, 30 мая, прокомментировал ситуацию с претензиями региональных властей к прежнему регоператору по обращению с ТКО - ООО "Экостройресурс".

"По отношению к бывшему региональному оператору соответствующий иск на неделе будет представлен", — заявил глава региона.

Он также добавил, что в правоохранительные органы передается информация по действиям "Экостройресурса", которые могут трактоваться, как нарушение закона.

Напомним, в прошлом году было принято решение о смене регоператора, которое власти объяснили большим количеством жалоб населения на неудовлетворительное качество предоставления услуг. С 1 ноября функции регоператора выполняет АО "Экология", принадлежащее областному правительству.

Все это время велась проверка деятельности "Экостройресурса". В марте стало известно, что правительство Самарской области намерено обратиться с иском к компании о взыскании необоснованного дохода на сумму более 2 млрд рублей.