Губернатор: Иск к "Экостройресурсу" будет представлен на следующей неделе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с журналистами в пятницу, 30 мая, прокомментировал ситуацию с претензиями региональных властей к прежнему регоператору по обращению с ТКО - ООО "Экостройресурс".
"По отношению к бывшему региональному оператору соответствующий иск на неделе будет представлен", — заявил глава региона.
Он также добавил, что в правоохранительные органы передается информация по действиям "Экостройресурса", которые могут трактоваться, как нарушение закона.
Напомним, в прошлом году было принято решение о смене регоператора, которое власти объяснили большим количеством жалоб населения на неудовлетворительное качество предоставления услуг. С 1 ноября функции регоператора выполняет АО "Экология", принадлежащее областному правительству.
Все это время велась проверка деятельности "Экостройресурса". В марте стало известно, что правительство Самарской области намерено обратиться с иском к компании о взыскании необоснованного дохода на сумму более 2 млрд рублей.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка