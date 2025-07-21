В Самаре спасли мужчину на неуправляемой надувной лодке

В понедельник, 21 июля, в Самаре потерпела бедствие надувная лодка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Судно с одним человеком на борту получило повреждение корпуса на реке Самара, рядом с пос. Речной в Куйбышевском районе. Лодка потеряла управление, а ветер и течение отнесли ее в заросли камыша.
Спасатели подобрали мужчину и отбуксировали судно к берегу.
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