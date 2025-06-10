Мэр Самары стал истцом в деле о возвращении электросетей городу

Судебный процесс по иску региональной прокуратуры против АО "Самарская сетевая компания" (ССК) и департамента управления имуществом Самары стартует в июле. В дело при этом вступит глава города Иван Носков. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Напомним, прокуратура подала иск еще в конце прошлого года. Она потребовала вернуть муниципалитету линии электропередач, кабельные линии, электросетевые комплексы, здания и сооружения, переданные "ССК" в аренду в 1997 году. В списке тысячи пунктов - посмотрите.

Договоры аренды и дополнительные соглашения, по мнению представителей надзорного ведомства, следует признать недействительными в силу их ничтожности. Основания в материалах дела пока не указаны.

Однако за последний год региональные власти не раз поднимали вопрос о законности передачи инфраструктурных объектов частникам. Поступала критика и из федерального центра. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин возмущался передачей в аренду городских электрических и газовых сетей за "смешные деньги".

Что касается конкретно "ССК", то в ноябре 2024 г. правительство Самарской области заблокировало инвестпрограмму компании. Как пояснял первый вице-губернатор Михаил Смирнов, решение было принято по представлению прокуратуры, которая выявила факты превышения затрат на строительство и реконструкцию объектов, что финансировалось за счет тарифа. Речь шла о сумме в 5 млрд рублей.

Фото: Волга Ньюс

В "ССК" иск прокуратуры прокомментировали следующим образом:

"АО "Самарская сетевая компания" является добросовестным и ответственным арендатором электросетевого хозяйства Самары. В период с 2015 по 2024 год "ССК" вложила в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самары более 9 млрд 417 млн рублей. За эти годы в Самаре силами компании были заменены 468 километров электрических сетей и 71 трансформаторная подстанция. Проводился текущий и капитальный ремонт существующего муниципального электросетевого оборудования. Все это позволило существенно обновить электросетевой комплекс Самары и повысить надежность энергоснабжения города.

Важно отметить, что, в соответствии с условиями договора аренды, все модернизированные ЛЭП и замененные трансформаторные подстанции стали собственностью города. При этом "ССК" выплачивает администрации Самары и арендные платежи, которые были установлены на основании рыночной оценки имущества и регулярно индексируются с 2011 года.

В данный момент эта арендная плата составляет 12 миллионов рублей в год. Однако, если электросетевое хозяйство будет по решению суда изъято у "ССК" и передано в ПАО "Россети Волга", то городской бюджет просто перестанет получать арендные платежи за использование муниципальных энергообъектов".

Между тем арбитраж принял обеспечительные меры по ходатайству мэрии Самары. Налоговой службе запретили осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией и реорганизацией "ССК", что, по мнению суда, будет способствовать сохранению существующего состояния отношений между сторонами и не препятствовать хозяйственной деятельности организации. А вот просьбу чиновников запретить и сделки с акциями компании отклонили.

При этом суд определился с датой предварительного заседания по иску. Оно состоится 17 июля. Также арбитраж удовлетворил ходатайство главы Самары Ивана Носкова о вступлении в дело в качестве материального истца.

В порядке подготовки к судебному заседанию представители департамента управления имуществом и "ССК" должны провести осмотр объектов электросетевого хозяйства для составления актов с указанием адресных и актуальных технических характеристик.