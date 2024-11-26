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Энергетика ТЭК

Правительство Самарской области заблокировало инвестпрограмму "ССК"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области отменены приказы об утверждении инвестиционных программ АО "Самарская сетевая компания" ("ССК") за 2021-2023 годы и отказано в утверждении инвестпрограммы на 2025–2026 годы. Как написал в своем телеграм-канале председатель областного правительства Михаил Смирнов, такое решение было принято по представлению прокуратуры, выявившей нарушения.

По словам главы кабмина, вопросы у надзорного органа вызвало расходование тарифных средств на строительство объектов в рамках инвестиционных программ.

"В частности, прокуратурой выявлены факты превышения затрат на строительство и реконструкцию объектов АО "Самарская сетевая компания" в 2021–2023 годах в среднем на 83% над стоимостью, определенной по укрупненным нормативам цены (отраслевыми стандартами ценообразования), утвержденным Минэнерго России. Эта "щедрость" финансировалась из тарифа. Завышение строительных расценок составляет около 5 млрд рублей только за трехлетний период", — написал Михаил Смирнов.

Он также добавил, что в департамент ценового и тарифного регулирования направлены материалы о необходимости проведения работы по исключению из будущей валовой выручки незаконно израсходованных в прошлом тарифных средств.

АО "ССК" было создано в 2005 году. Компания, по данным ее сайта, владеет и управляет объектами элекросетевого хозяйства в 27 муниципальных районах и шести городах области. Баланс АО оценивается в 47,8 млрд руб., выручка за 2023 г. составила — 14,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,45 млрд рублей. Структура собственности компании не раскрывается - в аудиторском заключении за 2022 г. указывается, что акционерами "ССК" являются физические лица, у которых в собственности не более 25% акций. Однако считается, что компания подконтрольна бизнесмену Владимиру Аветисяну.

В "ССК", комментируя ситуацию, отметили, что по состоянию на 8:00 26 ноября компания не получила копий документов, упомянутых в сообщении Михаила Смирнова."

"При обращении в адрес "ССК", специалисты компании готовы дать представителям надзорных органов все необходимые пояснения, включая раскрытие производственных и экономических показателей, — заявили в компании. — Напомним, что недавно неизвестные лица уже дезинформировали председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина относительно балансовой стоимости электросетевого оборудования, арендуемого "ССК". Сумма в 430 миллиардов рублей на поверку оказалась в тысячу раз меньше — 430 миллионов". 

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михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

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