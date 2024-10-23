Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал самарских чиновников

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время заседания парламента раскритиковал самарских чиновников, которые не решали многолетние проблемы региона.

В частности, спикер возмутился передачей в аренду городских электрических и газовых сетей за "смешные деньги". "Миллиардные обороты! А что получает бюджет от этого?", — спросил Вячеслав Володин. Он сообщил, что обсуждал ситуацию с новым губернатором и депутатами.

Также спикер Госдумы акцентировал внимание депутатов на том, что построенный в регионе Климовский мост потребовал больших затрат и теперь бюджет должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту проезжает лишь 15 тыс. автомобилей.

Кроме того Вячеслав Володин упомянул нерешенные вопросы с обманутыми дольщиками и жильем для сирот. Председатель Госдумы отметил и наличие проблем с транспортом.

При этом, по словам Вячеслава Володина, губерния входит в десятку регионов РФ с самой мощной экономикой. "Не денег не хватает, а более ответственного отношения и компетенций руководителей", — резюмировал председатель Госдумы.