Самарские власти потребовали с бывшего мусорного регоператора 2,17 млрд рублей

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области подал иск против ООО "ЭкоСтройРесурс". Ведомство требует взыскать с компании 2,17 млрд рублей неосновательного обогащения. Информация об этом содержится в КАД ВАС.
"ЭкоСтройРесурс" был региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами до 1 ноября 2024 года. Правительство Самарской области решило расторгнуть договор с компанией, ссылаясь на большое количество жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора.
Между тем, Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России предъявила претензии к тарифу, установленному в декабре 2022 года для "ЭкоСтройРесурса". Ведомство сочло его завышенным, потребовав исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре. В итоге комитет обязали снизить тариф с 622,07 до 552,65 руб. за кубометр как для "ЭкоСтройРесурса", так и для АО "Экология", которое стало новым регоператором.
Еще в марте губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал подачу иска против "ЭкоСтройРесурса" об истребовании необоснованно полученного дохода. Арбитраж принял его в июне.
"Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области просит взыскать с ответчика 2,17 млрд руб. неосновательного обогащения — денежных средств, подлежащих исключению из необходимой валовой выручки ООО "Экостройресурс" со ссылкой на ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, возникшего после досрочного расторжения соглашения об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей территории Самарской области от 01.11.2018, заключенного в соответствии с протоколом о результатах конкурсного отбора регионального оператора по обращению с отходами на территории Самарской области от 23 октября 2018 года", — говорится в материалах дела.
Пока суд оставил заявление без движения, так как комитет не уплатил пошлину. Исходя из суммы иска, ее размер составляет 10 млн рублей. У ведомства есть время до 8 августа, чтобы заплатить пошлину и предоставить суду документы об этом. После этого делу дадут ход.
Директор ООО "Экостройресурс" Михаил Захаров сообщил Волга Ньюс, что компания получила иск. Вот как он прокомментировал претензии правительства:
"Похоже на политическое давление, не имеющее под собой оснований".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?