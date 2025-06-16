Самарские власти потребовали с бывшего мусорного регоператора 2,17 млрд рублей

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области подал иск против ООО "ЭкоСтройРесурс". Ведомство требует взыскать с компании 2,17 млрд рублей неосновательного обогащения. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

"ЭкоСтройРесурс" был региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами до 1 ноября 2024 года. Правительство Самарской области решило расторгнуть договор с компанией, ссылаясь на большое количество жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора.

Между тем, Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России предъявила претензии к тарифу, установленному в декабре 2022 года для "ЭкоСтройРесурса". Ведомство сочло его завышенным, потребовав исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре. В итоге комитет обязали снизить тариф с 622,07 до 552,65 руб. за кубометр как для "ЭкоСтройРесурса", так и для АО "Экология", которое стало новым регоператором.

Еще в марте губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал подачу иска против "ЭкоСтройРесурса" об истребовании необоснованно полученного дохода. Арбитраж принял его в июне.

"Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области просит взыскать с ответчика 2,17 млрд руб. неосновательного обогащения — денежных средств, подлежащих исключению из необходимой валовой выручки ООО "Экостройресурс" со ссылкой на ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, возникшего после досрочного расторжения соглашения об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей территории Самарской области от 01.11.2018, заключенного в соответствии с протоколом о результатах конкурсного отбора регионального оператора по обращению с отходами на территории Самарской области от 23 октября 2018 года", — говорится в материалах дела.

Пока суд оставил заявление без движения, так как комитет не уплатил пошлину. Исходя из суммы иска, ее размер составляет 10 млн рублей. У ведомства есть время до 8 августа, чтобы заплатить пошлину и предоставить суду документы об этом. После этого делу дадут ход.

Директор ООО "Экостройресурс" Михаил Захаров сообщил Волга Ньюс, что компания получила иск. Вот как он прокомментировал претензии правительства:

"Похоже на политическое давление, не имеющее под собой оснований".