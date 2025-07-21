Более 1200 ветеранов СВО прошли второй этап углубленной диспансеризации

С начала года в регионе около 1200 ветеранов боевых действий прошли второй этап углубленной диспансеризации, среди которых более 500 — в консультативной поликлинике Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина.

Организована централизованная доставка ветеранов на транспорте лечебного учреждения по месту проживания. В рамках второго этапа пациенты проходят осмотр у 10 врачей разных специальностей: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, медицинского психолога, уролога, хирурга, травматолога, лора и стоматолога. Особое внимание уделяется психологическому состоянию.

Ветеран СВО Петр Супаков более двух лет назад вернулся из зоны спецоперации. Сегодня он прошел полноценную проверку здоровья с использованием современного оборудования.

"Внимание врачей к участникам СВО очень пристальное, стараются охватить все проблемы, которые у нас возникают. При прохождении первого этапа диспансеризации в поликлинике по месту жительства мне выдали персональный маршрутный лист, который содержит список всех обязательных исследований. После чего направили на прохождение второго этапа, где за один день я могу проконсультироваться у нескольких специалистов", — отметил ветеран.

Главная цель — не просто провести обследование, а обеспечить ветеранам СВО своевременную и качественную медицинскую помощь.

"По итогам осмотра каждый пациент получает детальный план лечения и реабилитации. При необходимости специалисты назначают дополнительные обследования, которые в большинстве случаев проводятся в тот же день для уточнения диагноза и выбора тактики лечения. Это осмотр врача-эндокринолога, сурдолога, пульмонолога, нейрохирурга, гастроэнтеролога", — отметила заведующая консультативной поликлиникой главного корпуса областной больницы Марина Генералова.

Напомним, второй этап диспансеризации проводится в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 3 медицинских организаций — Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, Клиническая больница "РЖД-Медицина", Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3. Первый этап диспансеризации проходит в поликлиниках по месту прикрепления.