Более 1200 ветеранов СВО прошли второй этап углубленной диспансеризации

С начала года в регионе около 1200 ветеранов боевых действий прошли второй этап углубленной диспансеризации, среди которых более 500 — в консультативной поликлинике Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина.
Организована централизованная доставка ветеранов на транспорте лечебного учреждения по месту проживания. В рамках второго этапа пациенты проходят осмотр у 10 врачей разных специальностей: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, медицинского психолога, уролога, хирурга, травматолога, лора и стоматолога. Особое внимание уделяется психологическому состоянию.
Ветеран СВО Петр Супаков более двух лет назад вернулся из зоны спецоперации. Сегодня он прошел полноценную проверку здоровья с использованием современного оборудования.
"Внимание врачей к участникам СВО очень пристальное, стараются охватить все проблемы, которые у нас возникают. При прохождении первого этапа диспансеризации в поликлинике по месту жительства мне выдали персональный маршрутный лист, который содержит список всех обязательных исследований. После чего направили на прохождение второго этапа, где за один день я могу проконсультироваться у нескольких специалистов", — отметил ветеран.
Главная цель — не просто провести обследование, а обеспечить ветеранам СВО своевременную и качественную медицинскую помощь.
"По итогам осмотра каждый пациент получает детальный план лечения и реабилитации. При необходимости специалисты назначают дополнительные обследования, которые в большинстве случаев проводятся в тот же день для уточнения диагноза и выбора тактики лечения. Это осмотр врача-эндокринолога, сурдолога, пульмонолога, нейрохирурга, гастроэнтеролога", — отметила заведующая консультативной поликлиникой главного корпуса областной больницы Марина Генералова.
Напомним, второй этап диспансеризации проводится в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 3 медицинских организаций — Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, Клиническая больница "РЖД-Медицина", Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3. Первый этап диспансеризации проходит в поликлиниках по месту прикрепления.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас