Предприниматели и инвесторы Самарской области могут направлять свои обращения через единый сервис

Предприниматели и инвесторы Самарской области могут направлять свои обращения на единый ресурс для бизнеса, созданный на базе портала "Госуслуги".

По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева единое окно обращений бизнеса работает в регионе с 1 сентября 2024 года. Сейчас система сбора обратной связи обновлена с учетом федеральных требований.

Как предпринимателю подать обращение

- На портале "Госуслуги".

- Через виджет "Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?", размещенный на сайте областного правительства, на ресурсах отраслевых министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления и институтов развития предпринимательства.

- В мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе".

"К работе с обращениями предпринимателей и инвесторов подключены не только региональные и муниципальные органы власти, но и ресурсоснабжающие организации, институты развития, - перечислил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. - Такой подход позволит нам оперативно рассматривать и решать вопросы бизнеса, а значит - улучшать инвестиционный климат в регионе".

Чтобы направить обращение, достаточно зайти на официальный сайт регионального правительства, министерства, муниципалитета или организации инфраструктуры развития бизнеса (центр "Мой бизнес", Агентство по привлечению инвестиций), кликнуть баннер "Вопросы по ведению бизнеса", авторизоваться через личный кабинет на "Госуслугах" организации.

В классификаторе необходимо выбрать тему, подходящую под конкретный вопрос предпринимателя, а также описать суть обращения и при необходимости приложить файлы. Вопросы предпринимателей будут рассматриваться в срок от пяти до 30 дней.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.