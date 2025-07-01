Электробус на маршруте 108 в Самаре заменен на троллейбус

По маршруту 108 "Губернский рынок (Самара) — Микрорайон Южный город (спорткомплекс "Южный") вместо электробуса будет курсировать троллейбус.

С 1 по 31 июля на маршрут 108 для проведения тестовой эксплуатации, а также в связи с техническими неисправностями электробуса, выходит троллейбус с увеличенным автономным ходом модели УТТЗ-6241.04 "Горожанин" под бортовым номером 935.

Маршрут следования, расписание и стоимость проезда остаются не измененными, сообщает пресс-служба министерство транспорта Самарской области.