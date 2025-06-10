Предпринимателям Самары расскажут о возможностях заработка с помощью франшизы

Торговая сеть "Пятёрочка" приглашает предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов Самары на бизнес-встречу "Новые возможности роста в продуктовом ритейле". Мероприятие состоится 19 июня.
Представители сети расскажут, как открыть собственный магазин по франшизе и получать стабильную прибыль даже без опыта в этой сфере. Ключевые темы встречи:
- В чем преимущества запуска бизнеса по франшизе и особенности работы в продуктовом ритейле;
- Как устроена финансовая модель франшизы "Пятёрочки": первоначальные инвестиции, срок окупаемости, средняя прибыль;
- В чем особенности модели обратного франчайзинга;
- Помощь на старте и в дальнейшей работе: какие уникальные инструменты и возможности сеть дает партнерам;
- Как франшиза "Пятёрочки" обеспечивает доходность с первого дня;
- Почему вложения во франшизу "Пятёрочки" значительно выгоднее и надежнее банковских депозитов.
В рамках встречи у гостей будет возможность задать вопросы действующим франчайзи и представителям "Пятёрочки", а также (по желанию) посетить один из магазинов сети и ознакомиться с его работой изнутри.
Мероприятие состоится 19 июня в Lotte Hotel по адресу: Самарская улица, 110. Начало мероприятия - 10:30, сбор гостей с 10:00.
Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке.
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