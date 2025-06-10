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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Предпринимателям Самары расскажут о возможностях заработка с помощью франшизы

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" приглашает предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов Самары на бизнес-встречу "Новые возможности роста в продуктовом ритейле". Мероприятие состоится 19 июня.

Фото: предоставлено ООО "Агроторг"

Представители сети расскажут, как открыть собственный магазин по франшизе и получать стабильную прибыль даже без опыта в этой сфере. Ключевые темы встречи:

  • В чем преимущества запуска бизнеса по франшизе и особенности работы в продуктовом ритейле;
  • Как устроена финансовая модель франшизы "Пятёрочки": первоначальные инвестиции, срок окупаемости, средняя прибыль;
  • В чем особенности модели обратного франчайзинга;
  • Помощь на старте и в дальнейшей работе: какие уникальные инструменты и возможности сеть дает партнерам;
  • Как франшиза "Пятёрочки" обеспечивает доходность с первого дня;
  • Почему вложения во франшизу "Пятёрочки" значительно выгоднее и надежнее банковских депозитов.

В рамках встречи у гостей будет возможность задать вопросы действующим франчайзи и представителям "Пятёрочки", а также (по желанию) посетить один из магазинов сети и ознакомиться с его работой изнутри.

Мероприятие состоится 19 июня в Lotte Hotel по адресу: Самарская улица, 110. Начало мероприятия - 10:30, сбор гостей с 10:00.

Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке.

Реклама. ООО "Агроторг".

ERID: 2RanyoLoQKK

ИНН 7825706086

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Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

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уничтожали лобстеров путём поедания? )))

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отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

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