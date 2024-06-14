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Оператор магазинов "Пеликан" не отбился от налогов на 200 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области отказал ООО "Неотрейд" - оператору сетей супермаркетов "Пеликан" - в претензиях к ФНС. Таким образом компании не удалось оспорить доначисление налогов на 144,8 млн рублей.

Фото: pxhere.com

Ранее "Неотрейд" оспорил решение межрайонной ИФНС России №15 по Самарской области от 24 мая 2022 г. в части доначисления 144,8 млн руб. НДС, пени и штрафных санкций в размере 57,9 млн рублей. Фискалы в своих выводах ссылались на нереальность сделок с контрагентами.

ООО "Неотрейд", по информации ИАС Seldon.Basis, учреждено в 1998 г. с пропиской в Тольятти. Уставный капитал - 10 млн рублей. Компания выступает оператором сети супермаркетов "Пеликан" из более чем 130 магазинов, в основном в Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе. Выручка "Неотрейда" в 2023 г. составил 6,07 млрд руб., чистая прибыль - 15,47 млн рублей. Последний показатель вырос (+2 млн руб.) за год благодаря снижению расходов на рекламу и доставку. Руководит обществом Александр Чумаков. Владельцы - Евгения Шевелева (95%) и Татьяна Чумакова (5%). Дочерняя организация - ООО "ТД "Миндаль" - оператор одноименной сети из 18 супермаркетов.

"Неотрейд" добился обеспечительных мер, которые "заморозили" решение налоговой службы до судебного определения. Представители компании заявляли об угрозе банкротства при немедленном взыскании доначисленной суммы. Позже суд снял обеспечительные меры по инициативе оператора магазинов "Пеликан": якобы они могут помешать добровольному погашению задолженностей перед ФНС.

 11 июня самарский арбитраж отказал в требованиях истца. Между тем ООО "ТД "Миндаль" удалось оспорить доначисление 191 млн руб. налогов по аналогичному делу.

Гид потребителя

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Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

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ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

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уничтожали лобстеров путём поедания? )))

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отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

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