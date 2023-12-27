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Экономика и бизнес

ТД "Миндаль" оспорил решение ФНС о доначислении налогов на 191 млн рублей

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области признал незаконным решение Межрайонной ИФНС России № 15 по Самарской области от 24 мая 2022 г. в части доначисления ООО "Торговый дом "Миндаль" НДС в размере 123,1 млн руб., штрафных санкций по НДС — 24,6 млн руб. и пени по нему же — 43,6 млн рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Напомним, ООО "ТД "Миндаль" с 2013 г. стало 100-процентной "дочкой" "Неотрейда", который, в свою очередь, официально принадлежит 74-летней Евгении Шевелевой.

Как ранее ООО "Неотрейд" — оператор сети супермаркетов "Пеликан" из более чем 130 магазинов. Основной ареал присутствия сети — Тольятти, Жигулевск и Ставропольский район. ООО "Торговый дом "Миндаль" — оператор одноименной сети из 18 супермаркетов в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске и селе Подстепки (пригород Тольятти).

При этом в отношении ООО "Неотрейд" то же отделение ФНС 24 мая 2022 г. также доначислило значительную сумму налогов — 229 млн рублей. Компания также пытается оспорить это решение в суде, но этому спору решение пока не принято.

Примечательно, что обе компании в прошлом году смогли добиться введения обеспечительных мер на исполнение решения налоговой службы — в виде приостановки его действия до принятия судебных решений. Представители и "Неотрейда", и "ТД "Миндаль" настаивали на том, что взыскание столь крупных сумм причинит обществам значительный ущерб, фактически повлечет приостановление деятельности предприятий и, возможно, банкротство. Налоговая в обоих случаях пыталась добиться отмены обеспечителных мер в апелляционной инстанции, но безрезультатно. Однако в начале февраля текущего года Арбитражный суд Самарской области снял обеспечительные меры по обоим решениям ФНС — причем, сделано это было по заявлениям "Неотрейда" и "ТД "Миндаль", соответственно. В обоснование своих заявлений об отмене обеспечительных мер оба общества ссылались на то, что они могут помешать добровольному погашению задолженностей по оспариваемым решениям налоговой службы.

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