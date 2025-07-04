Самарцы направили 1,2 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) продолжает демонстрировать устойчивый рост. За первое полугодие 2025 года в СберНПФ самарцы оформили 58 тыс. договоров ПДС. Женщины активнее, чем мужчины, проявляют интерес к участию в программе. Такие данные привела Ольга Изюмова, заместитель генерального директора СберНПФ, на Финансовом конгрессе Банка России.

Суммарный объем взносов по ПДС-договорам с января по июнь составил 1,2 млрд руб. Средний первый взнос в программу достиг 12,9 тыс. руб. За шесть месяцев 2025 года также было подано более 7 тыс. заявлений на перевод средств накопительной пенсии из ОПС в ПДС. Это свидетельствует об интересе россиян к формированию дополнительного капитала и желании управлять своими сбережениями более гибко.

93% договоров долгосрочных сбережений клиенты оформили в офисах Сбера или СберНПФ, 7% — дистанционно: в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" или на сайте СберНПФ. Среди тех, кто начал копить вдолгую, оказалось 70% женщин и 30% мужчин.

Ольга Изюмова, заместитель генерального директора СберНПФ:

"ПДС продолжает подтверждать свою востребованность: каждый месяц мы наблюдаем стабильный прирост участников и растущий интерес со стороны граждан. За все время работы программы в СберНПФ оформлено 3,7 млн договоров ПДС, в программу привлечено более 247 млрд руб. Рынок долгосрочных сбережений в России активно развивается. Среди ключевых драйверов роста ПДС мы видим планируемый запуск семейной программы, а также активное привлечение работодателей к софинансированию накоплений сотрудников. Благодаря развитию новых направлений программа станет более привлекательной для молодого поколения. Всё это говорит о высоком потенциале программы как для масштабирования, так и для повышения уровня финансовой грамотности и культуры накоплений в стране".

В ТОП-3 регионов по количеству оформлений договоров долгосрочных сбережений в 2025 году вошли: Москва и Московская область (159 тыс.), Краснодарский край (84 тыс.), Самарская область и Пермский край (по 58 тыс.). Далее следуют Республика Татарстан (57 тыс.), Нижегородская область (56 тыс.), Ростовская область (54 тыс.).