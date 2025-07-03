Герман Греф: "Искусственный интеллект — вишенка на торте, но сначала торт надо испечь"

С участием президента, председателя правления Сбербанка России Германа Грефа на Финансовом конгрессе Банка России состоялась пленарная сессия "Развитие экономики: как выйти на оптимальную траекторию роста".

Как отметил Герман Греф, торможение российской экономики очевидно по многим признакам. Оно вызвано целым рядом факторов, и высокая ключевая ставка ЦБ — только один из них. Влияние на экономику оказывают крепкий рубль, кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые статьи российского экспорта и перегретый рынок труда, когда безработица составляет всего 2,3%. Всё это большой вызов для экономики.

Сочетание этих факторов приводит к тому, что российские компании откладывают инвестиции и ждут стабилизации ситуации, подчеркнул президент Сбербанка.

За 6 месяцев 2025 года Сбер не профинансировал ни одного нового инвестиционного проекта — происходит только дофинансирование тех, что уже начаты.

"Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. И сейчас очень важно не передержать высокие реальные ставки. Проблема даже не в величине самой ставки, а в том, что по отношению к текущей инфляции реальная ставка находится в районе 15–16%. Такую ставку можно держать в шоковой ситуации, чтобы сбить шок. Опасность возникает, когда реальная ставка держится продолжительный период. И сегодня мы находимся в моменте, когда нужно очень взвешенно, опираясь на цифры, принимать выверенные решения. И это не только ставка — экономическая модель тоже требует новаций. Очевидно, что с таким дефицитом на рынке труда мы далеко не уйдём, и во многом инфляция провоцируется именно этой ситуацией. Поэтому очень важно синхронно принимать решения по всем индикаторам, которые требуют своей донастройки", — сказал президент Сбербанка.

Низкая производительность труда остаётся одной из главных проблем российской экономики, считает Герман Греф. Пока этот показатель растёт только на 1% в год, что совершенно недостаточно для решения стоящих перед страной задач. Одновременно снижается число экономически активного населения. Поэтому никакого другого выбора, кроме как повышать производительность труда, сегодня нет. И технологии, в том числе искусственного интеллекта, тоже не панацея от всех проблем, ведь к сожалению многие российские предприятия сегодня очень далеки от внедрения этой технологии, в том числе в силу неэффективного управления и отсутствия цифровизации.

"Если менеджмент обучить элементарным принципам процессного и проектного управления, можно делать сумасшедшие скачки в производительности. И я бы не уповал на какую-то одну технологию как на золотой ключик, который откроет все двери. Искусственный интеллект — это вишенка на торте. Если торта нет, то вишенку положить некуда. Торт надо испечь сначала. Нужно решить базовые проблемы менеджмента, оцифровать свои процессы. И только после этого можно использовать технологию искусственного интеллекта. Искусственный интеллект можно сравнить с электричеством. Но в розетку надо что-то подключить. И у нас должна стоять задача создания условий для того, чтобы можно было включиться в эту самую розетку искусственного интеллекта", — говорит Герман Греф.

Президент Сбербанка отметил, что уже на среднесрочном горизонте трёх-пяти лет появится колоссальный разрыв между предприятиями, которые научатся использовать искусственный интеллект на полной мощности, и теми компаниями, которые к этому не будут готовы. Герман Греф подчеркнул, что для создания в России лучших технологических решений важна конкурентная среда.

И шансы на прорыв есть у всех, в том числе у малых предприятий, которые отличаются большей гибкостью и адаптивностью.

"России не хватает вещей, которыми мы могли бы гордиться. Нам надо поднять планку и перестать мириться с тем, что мы что-то стали делать лучше, чем вчера. Давайте равняться на лучшие мировые образцы и делать лучше, чем мировые лидеры. И тогда всё у нас будет хорошо", — уверен Герман Греф.

В дискуссии также приняли участие председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Модератором сессии выступил Филипп Картаев, заведующий кафедрой макро- и микроэкономического анализа экономического факультета МГУ.