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Сбер запустил вклад "Зарплатный Максимум" со ставкой до 12,65% годовых

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер запустил новый вклад "Зарплатный Максимум" со ставкой до 12,65% годовых на срок 3-7 месяцев. Минимальная сумма открытия — 30 тыс. рублей, срок размещения средств — от 1 месяца до 3 лет.

Открыть вклад могут клиенты, у которых зарплата поступает в Сбер, а также пользователи сервиса "Как зарплатный" без пакета услуг "СберПервый", "Статус Sber Private Banking", "Премиальное обслуживание".

Главное преимущество вклада — повышенная ставка вне зависимости от размера суммы. При открытии вклада от 30 тыс. рублей действует ставка на уровне условий "СберВклада" для суммы от 1 млн рублей.

Клиенты могут выбрать вклад с возможностью пополнения или без неё. Проценты выплачиваются ежемесячно либо в конце срока — в зависимости от выбранных условий.

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