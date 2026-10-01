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В проекте Сбера "Письма о любимом" предприниматели рассказали о своём пути

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СберБизнес Live и медиа "Инк." выпустили совместный спецпроект "Письма о любимом". Его герои — победители премии Сбера "Любимый малый бизнес". Они рассказали о первых шагах в своём деле, ошибках и сомнениях, людях, которые помогали не останавливаться, и о том, что изменилось после победы в премии. Проект приурочен к 185-летию Сбера.

Предприниматели адресовали письма людям, которые связаны с их бизнесом и личной историей: своим командам, детям, бабушкам, будущим участникам премии и самим себе в прошлом.

Основательница пятигорской сыроварни IL Casaro Кристина Белоусова "отправила" письмо себе — девушке, которая варит первую партию сыра на домашней кухне. В нём она вспоминает, что на премию команда шла без больших ожиданий: хотела показать, что на Ставрополье делают сыр, который не уступает европейскому. После премии IL Casaro стали чаще приглашать в СМИ, узнавать и рекомендовать.

Владелица бьюти-бренда Bloom Валентина Ли-Ю-Кун написала Арюне, своему клиентскому менеджеру в Сбере. Валентина благодарит Арюну за поддержку и вдохновение, а также рассказывает: благодаря премии поняла, что "дорог в бизнесе миллионы".

Дарья Пахилко, создательница бренда одежды Rock-Lab, обратилась к будущему участнику премии. Для неё участие связано прежде всего с ощущением признания: момент, когда предпринимателя вызывают на сцену и громко объявляют победителем "дорогого стоит", подчёркивает Дарья.

Основатель ювелирного бренда Vesna Фёдор Зажогин написал письмо дочери. Он не рисует перед ней безошибочный путь и прямо говорит, что промахи будут в любом случае. Его совет: "Ничего не бойся, делай так, как считаешь нужным".

Так из писем сложилась история российского малого бизнеса, рассказанная через личный опыт, отношения с близкими, командами и людьми, которые помогали им развивать дело.

Сергей Меламед, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"За каждым малым бизнесом прежде всего стоит человек — с его идеей, сомнениями, смелостью начать своё дело и людьми, которые в него поверили. За ростом компании всегда есть очень личная история: первые ошибки и победы, поддержка близких, команда, с которой проходишь сложные периоды. Поэтому для этого проекта мы выбрали формат писем — один из самых искренних способов рассказать о себе. Нам важно, чтобы за цифрами и результатами были видны люди, которые каждый день создают новые продукты и сервисы, рабочие места и возможности для других. Премия "Любимый малый бизнес" помогает таким предпринимателям почувствовать, что их труд замечают и ценят".

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