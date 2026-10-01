Самарская область признана самым активным регионом эстафеты "Мои финансы"

Самарская область заняла первое место и стала лидером среди субъектов РФ в рамках всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы". На Московском финансовом форуме на стенде "Мои финансы" заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников и врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович наградили самые активные регионы — участников всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" за 2025 год.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение финансовой грамотности — это не просто просветительская работа, а вопрос экономической безопасности страны. И решать его можно только сообща, объединяя усилия государства, бизнеса и людей.
В Самарской области было проведено свыше 18 тысяч мероприятий, охвативших более 1 миллиона человек, — каждый третий житель губернии стал их участником. Работа охватывает все социальные группы: воспитанников детских садов и школ, студентов колледжей и вузов, людей старшего поколения и граждан с ограничениями по здоровью, а также представителей малого бизнеса.
Награду получила заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Ольга Собещанская, которая отметила, что это общая победа всех, кто активно включался в финансовое просвещение: жителей региона, волонтеров, педагогов, специалистов финансовых органов, муниципалитетов и партнеров.
"Спасибо каждому, кто делал финансовую грамотность ближе и понятнее", — сказала она.
Жители области все больше проявляют интерес к финансовым инструментам, которые помогают сохранить финансовую стабильность или усилить ее. Например, активнее включаются в программу долгосрочных сбережений. Участниками этой программы стали более 345 тысяч человек — это около 11% населения Самарской области, что превышает средний показатель по стране (8,8%). Общий объем взносов в настоящее время превысил 25 млрд рублей.
Профилактическая работа и просветительские мероприятия помогают снижать риски для граждан, обеспечивая финансовую безопасность. Информирование о способах обмана дает реальные результаты. По информации экспертов, по итогам прошлого года удалось предотвратить сотни краж и мошеннических схем.
Напомним, что в 2024 году был запущен масштабный просветительский проект по финансовой грамотности — эстафета "Мои финансы". Всего в регионах страны за 2025 год состоялось свыше 665 тысяч мероприятий, участниками которых стали более 42 миллионов человек.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.