Самарская область признана самым активным регионом эстафеты "Мои финансы"

Самарская область заняла первое место и стала лидером среди субъектов РФ в рамках всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы". На Московском финансовом форуме на стенде "Мои финансы" заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников и врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович наградили самые активные регионы — участников всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" за 2025 год.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение финансовой грамотности — это не просто просветительская работа, а вопрос экономической безопасности страны. И решать его можно только сообща, объединяя усилия государства, бизнеса и людей.

В Самарской области было проведено свыше 18 тысяч мероприятий, охвативших более 1 миллиона человек, — каждый третий житель губернии стал их участником. Работа охватывает все социальные группы: воспитанников детских садов и школ, студентов колледжей и вузов, людей старшего поколения и граждан с ограничениями по здоровью, а также представителей малого бизнеса.

Награду получила заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Ольга Собещанская, которая отметила, что это общая победа всех, кто активно включался в финансовое просвещение: жителей региона, волонтеров, педагогов, специалистов финансовых органов, муниципалитетов и партнеров.

"Спасибо каждому, кто делал финансовую грамотность ближе и понятнее", — сказала она.

Жители области все больше проявляют интерес к финансовым инструментам, которые помогают сохранить финансовую стабильность или усилить ее. Например, активнее включаются в программу долгосрочных сбережений. Участниками этой программы стали более 345 тысяч человек — это около 11% населения Самарской области, что превышает средний показатель по стране (8,8%). Общий объем взносов в настоящее время превысил 25 млрд рублей.

Профилактическая работа и просветительские мероприятия помогают снижать риски для граждан, обеспечивая финансовую безопасность. Информирование о способах обмана дает реальные результаты. По информации экспертов, по итогам прошлого года удалось предотвратить сотни краж и мошеннических схем.

Напомним, что в 2024 году был запущен масштабный просветительский проект по финансовой грамотности — эстафета "Мои финансы". Всего в регионах страны за 2025 год состоялось свыше 665 тысяч мероприятий, участниками которых стали более 42 миллионов человек.